Запретить высаживать детей из общественного транспорта предложила Динара Закиева

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева 29 сентября 2023 года предложила запретить высадку детей, находящихся без сопровождения родителя, из общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сегодня только в пяти регионах предусмотрен бесплатный проезд детям на общественном транспорте.

"И мы видим, что зачастую за неоплату проезда детей оставляют прямо по дороге между городами или, несмотря на погоду, несмотря на небезопасную ситуацию, их оставляют. Поэтому мы предлагаем ввести запрет на высадку ребенка из общественного транспорта, находящегося без сопровождения родителя, и введения соответствующей ответственности". Динара Закиева

Детский омбудсмен перечислила другие предложения из законопроекта по обеспечению безопасности детей. Она предложила ввести в УК РК статью "Насилие в отношении несовершеннолетнего", охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, посредством пересмотра норм существующей ст. 140 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") УК РК. Регламентировав в ней три части, связанные со всеми возможными субъектами, применяющими насилие в отношении несовершеннолетних и охватом всех подобных форм деяний, с ужесточением наказания.

"Предусмотреть курс психологической помощи для лиц, совершивших деяния, связанные с жестоким отношением в отношении детей, для профилактики и исключения подобных случаев. В рамках ужесточения наказания за преступления в отношении несовершеннолетних считаем необходимым исключить примирение сторон по всем преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении детей. Это связано с тем, что на сегодняшний день 30% преступлений закрываются за примирением сторон, что в свою очередь ведет к более тяжелым последствиям. Также мы предлагаем ужесточить и обеспечить неотвратимость наказания, путем исключения ограничения свободы, оставив лишь лишение свободы по статьям, связанным со средним, тяжким вредом и истязаниями". Динара Закиева

Также она считает необходимым ввести статью в УК РК "Приставание сексуального характера к несовершеннолетним".

"Наказание за него и, соответственно, предусмотреть пробационный контроль. Необходимо и дальнейшее ужесточение наказания по преступлениям, связанным с изнасилованием несовершеннолетних, оставив лишь пожизненное наказание без существующей вариативности 15-20 лет. Мы предлагаем оставить только пожизненное наказание по примеру ст. 121 "Насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним" УК РК, поскольку она не предусматривает вариативности. Мы предлагаем обеспечить содержание лиц, совершивших преступление против несовершеннолетнего, на время досудебных следственных действий по преступлениям, связанным со средним, тяжким вредом, истязанием и преступлением против половой неприкосновенности несовершеннолетних". Динара Закиева

Также детский омбудсмен предложила закрепить компетенцию за уполномоченным органом по разработке программы помощи жертвам.

"Сегодня родители детей, которые подверглись насилию, буллингу, самостоятельно ищут адвокатов, психологическую помощь. Ситуация, которая сложилась с безопасностью детей в детских учреждениях, требует внедрения стандартов, нормативов и требований. В этой связи необходимо ввести лицензирование и исключить мораторий на проверки. При этом необходимо предусмотреть все механизмы прозрачности". Динара Закиева

Жесткие меры за насилие в отношении детей Динара Закиева анонсировала еще 8 сентября 2023 года. Она уточнила, что законопроект был представлен в рамках Межведомственного совещания в Генеральной прокуратуре РК.