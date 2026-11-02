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Общество

Отравление юных футболистов из Казахстана в Ташкенте: Динара Закиева раскрыла подробности

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 16:55 Фото: Zakon.kz
2 ноября 2026 года уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию с отравлением детей из футбольного клуба Караганды, находящихся в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Динара Закиева отметила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка Узбекистана, заместителем акима Карагандинской области Алибеком Альденеем и главным тренером.

"Общее количество участников от области составило 60 детей, 32 родителя и 4 тренера. В настоящее время 11 детей находятся под наблюдением врачей в больнице Ташкента", – написала она в Instagram-Stories.

По словам Закиевой, министр здравоохранения Узбекистана Элдор Адилов "держит ситуацию на контроле".

"Они остаются в Узбекистане до выздоровления, остальные дети с родителями выезжают и возвращаются в Казахстан сегодня", – заключила уполномоченный по правам ребенка в РК.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в столице Узбекистана произошло массовое отравление детей из Казахстана. Юные футболисты принимали участие в международном фестивале Dostlik Cup в Ташкенте. По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

В МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.

По данным Минздрава РК, во время пребывания в Ташкенте с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Состояние всех пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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