Назначен новый глава ДЧС Шымкента

Новым руководителем ДЧС Шымкента стал генерал-майор Куанар Базарбаев, который ранее занимал аналогичную должность в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС Шымкента 29 сентября, приказом главы МЧС новым начальником городского департамента по чрезвычайным ситуациям назначили Куанара Базарбаева. Нового руководителя сотрудникам ведомства представил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

Куанар Базарбаев родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК. Работает в органах гражданской защиты с 1992 года, трудовую деятельность начинал в качестве пожарного. Впоследствии работал инспектором, руководителем дежурной службы пожаротушения, начальником пожарных частей. С 2015 по 2020 годы возглавлял ДЧС Мангистауской области, с 2020 по 2023 годы – ДЧС Астаны.