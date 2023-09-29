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Назначен новый глава ДЧС Шымкента

Куанар Базарбаев стал новым главой ДЧС Шымкента Фото: пресс-служба МЧС РК
Новым руководителем ДЧС Шымкента стал генерал-майор Куанар Базарбаев, который ранее занимал аналогичную должность в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС Шымкента 29 сентября, приказом главы МЧС новым начальником городского департамента по чрезвычайным ситуациям назначили Куанара Базарбаева. Нового руководителя сотрудникам ведомства представил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

Куанар Базарбаев родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК. Работает в органах гражданской защиты с 1992 года, трудовую деятельность начинал в качестве пожарного. Впоследствии работал инспектором, руководителем дежурной службы пожаротушения, начальником пожарных частей. С 2015 по 2020 годы возглавлял ДЧС Мангистауской области, с 2020 по 2023 годы – ДЧС Астаны.

20 июля 2023 года стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальников ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области. Их подозревают в регулярном получении взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности. На время отсутствия начальника ДЧС его обязанности временно исполняли двое заместителей.

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