В ЗКО прибыл медицинский поезд "Саламатты Қазақстан"

Медицинский поезд с бригадой высококвалифицированных врачей, оказывающих бесплатную помощь жителям сел, прибыл на территорию Западно-Казахстанской области, где пробудет до 6 октября, сообщает Zakon.kz.

За это время получить медицинскую помощь смогут жители сел, расположенных вдоль станций Семиглавый Мар, Таскала, Деркул, Переметное, и разъездах Белес, Жайык, Алгабас и Амангельды.



С апреля этого года Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с Самрук-Казына и Министерством здравоохранения реализуется масштабный социальный проект "Саламатты Қазақстан". С этого года к лечебно-диагностическому направлению работы поезда подключилась деятельность профессиональных медиаторов и психологов. В поезде оказывают первую медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, обследуют больных лабораторными методами, при необходимости выполняют малые операции, выдают направления на плановое лечение. До конца года поезд объедет 120 станций в 17 регионах Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На днях поезд останавливался в селе Переметное района Байтерек ЗКО, где специалистов встречал аким района Марат Токжанов, который отметил важную миссию поезда здоровья и поблагодарил от имени жителей всех врачей и юристов, оказывающих необходимую поддержку сельчанам.

"Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" – это широкомасштабный социальный проект, ориентированный на поддержку социально-уязвимых категорий населения, которым оказывается медиативная, психологическая, правовая и медицинская помощь. Помимо консультаций, диагностических процедур и малых амбулаторных операций, все желающие смогут получить еще и помощь специалистов в области права и медиации. Впервые в этом году к проекту подключились профессиональные и опытные медиаторы и юристы, которые оказывают бесплатную социальную помощь населению в разрешении споров и конфликтов путем медиации по всем вопросам. На сегодняшний день для западноказахстанцев проведено уже свыше 300 консультационных встреч. В целом, специалисты провели свыше 5 тысяч консультаций, из которых более 3 тысяч правового характера и 2 тысячи – медиативного, – отметила представитель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК Карлыгаш Амреева.

Таким образом, сельчанам оказывается медицинская, правовая и медиативная помощь, они проходят бесплатное лечение и консультируются у квалифицированных специалистов основных медицинских специальностей, таких, как терапевт, стоматолог, окулист, отоларинголог, хирург, уролог, невропатолог, гинеколог, кардиолог.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Медпоезд организован как настоящая поликлиника с наличием регистратуры, где заполняется карточка пациента и фиксируется полное его обследование с рекомендациями и назначениями врачей. В его составе – 35 специалистов, каждый из которых имеет клинический опыт работы. Помимо основных врачей, есть также специалисты ультразвуковой, лучевой диагностики и своя лаборатория. На каждой станции поезд принимает пациентов в течение двух дней.

"За все время пребывания в пути мы приняли свыше 50 тысяч жителей, из которых 10% детей. Поезд состоит из восьми вагонов, из них в четырех проводятся лечебно-диагностические процедуры, в одном – вагон-ресторан, два вагона предназначены для проживания медперсонала, один вагон – для энергоснабжения. В поезде созданы все условия для полноценной и продуктивной работы специалистов. В день медики принимают свыше 200 человек. В некоторых случаях после обследования медпомощь сразу оказывается на месте. Тем, кто нуждается в стационарном лечении, выдаются направления в ближайшие медучреждения. Медицинское оборудование позволяет провести пациентам при необходимости развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований. Современная аппаратура позволяет проводить в поезде миниоперации", – пояснила главный врач медпоезда "Саламатты Казахстан" Айнур Егинбаева.

Общая протяженность маршрута поезда по республике в прошлом году составила 22 009 километров. Проект очень востребован среди населения: по итогам прошлого года 80 649 жителей, из которых – 21 867 детей, из около 150 станций смогли получить лечебно-консультационные услуги. В этом году маршрут движения составлен с учетом отсутствия медпунктов в отдаленных населенных пунктах и на основе обращений граждан и госорганов по вопросам оказания помощи. Поезд работает без выходных дней, время остановки на станциях составляет 2 дня. После ЗКО поезд отправится в Актюбинскую область.