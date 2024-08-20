В ЗКО еще 50 пострадавших от паводка получили жилье

Согласно поручению главы государства пострадавшим от паводка жителям Западно-Казахстанской области оказывается необходимая помощь. В результате пострадавшие от весеннего паводка 50 жителей села Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области получили жилье, сообщает Zakon.kz.

Новые дома были построены на спонсорские средства.

В церемонии вручения ключей от жилых домов принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил новоселов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева населению, пострадавшему от паводка, в рамках закона оказывается соответствующая помощь. В Теректинском районе завершено строительство 50 из 130 строящихся домов. Остальные 80 домов мы планируем завершить к сентябрю. Выражаю искреннюю благодарность спонсорам и компаниям, которые поддержали строительные работы", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, для пострадавших от паводка жителей в Теректинском районе ЗКО было приобретено 30 домов, проведен ремонт жилья для 395 семей.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Дом жительницы села Подстепное Теректинского района Лауры Нысановой признан непригодным во время паводка. Сегодня она и ее семья празднуют новоселье.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В конце марта наш дом был затоплен. Но, оказывается, за темной полосой наступает белая. Мы очень рады, что получили доступ к светлому, просторному трехкомнатному дому, в котором есть все удобства. Выражаю благодарность главе государства, создавшему такие условия", – сказала Лаура Нысанова.