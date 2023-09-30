Ребенок скончался в Кокшетау из-за отказа родителей переливать кровь

28 сентября в реанимации детской больницы Кокшетау скончался полуторогодовалый ребенок. Его родители отказались от переливания крови из-за религиозных убеждений, сообщает Zakon.kz.

По данным Qazaqstan Media, 24 сентября ребенка доставили в отделение анестезиологии и реанимации многопрофильной областной детской больницы из медорганизации "Авиценна-Бурабай".

Малышу было год и восемь месяцев, 2022 года рождения.

Диагноз – внебольничная пневмония двухсторонняя, острое течение тяжелой степени. Среди осложнений сепсис, СПОН (токсический кардит, гепатит, нефрит), кома 2, отек головного могла, OU отек диска зрительного нерва.

За медицинской помощью родители ребенка обратились несвоевременно.

В день поступления пациента провели консультацию с главным внештатным детским реаниматологом UMC "Национальный научный центр материнства и детства". Ребенку по жизненным показаниям рекомендовали переливание крови и ее компонентов.

Однако для этой процедуры требуется согласие законных представителей несовершеннолетних.

Родители малыша ввиду религиозных убеждений не дали согласия на переливание крови и ее компонентов их ребенку. По данным издания, они оказались следователями течения Свидетели Иеговы

В связи с этим больница обратилась в органы опеки и попечительства области и Бурабайского района для решения вопроса о переливании крови в оперативном порядке.

27 сентября органы опеки повторно провели беседу с родителями, однако убедить их в проведении необходимых процедур не смогли. Родители дали письменную расписку об ответственности за жизнь ребенка.

В больнице отметили, что при поступлении состояние ребенка было крайне тяжелым, так как одним из осложнений стала полиорганная недостаточность, что повлекло отказ жизненно важных органов от жизнедеятельности.

28 сентября с учетом всех осложнений, усугубивших состояние пациента, ребенок скончался в реанимационном отделении больницы.

По данному вопросу готовятся соответствующие письма в центральные государственные органы.