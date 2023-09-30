Имам ударил маленького ребенка в мечети Алматинской области

В Сети появилось видео, на котором местный имам во время молитвы ударил маленького ребенка. Выяснилось, что инцидент произошел в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz

На кадрах видно, как десятки мужчин совершают намаз в мечети села Шелек. В один момент один из детей, стоявших вместе со взрослыми, пробегает перед имамом и тот бьет его так, что ребенок падает.





Пользователи Сети с большим осуждением приняли поступок имама и просят ответственные органы отстранить его от работы, наказав мужчину за грубое отношение с ребенком.

На инцидент отреагировали в прокуратуре Алматинской области. В надзорном органе уже ищут свидетелей резонансного случая.

"Указанный вопрос поручили прокуратуре Енбекшиказахского района, о результатах работы сообщим дополнительно, вместе с тем просим очевидцев написать нам в директ" - сообщили в прокуратуре.

По словам очевидцев, инцидент произошел в мечети "Хидаят" в центре села Шелек.