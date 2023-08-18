Ребенка сильно покусали в детском саду Алматинской области
Фото: соцсети
В соцсетях появилась фотография с сообщением, что в садике "Жания" в селе Абай Алматинской области сильно покусали ребенка, сообщает Zakon.kz.
Родители утверждают, что это дело рук взрослого человека.
По информации Управления образования Алматинской области, при изучении материалов с камер видеонаблюдения факт подтвердился. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование.
"На месте также находятся представители территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры в отношении администрации детского сада", – сообщили в Комитете по охране прав детей.
Вопрос находится на контроле Комитета.
Ранее в Астане воспитатели детского сада издевались над особенным ребенком.
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