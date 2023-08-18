Ребенка сильно покусали в детском саду Алматинской области

Фото: соцсети

В соцсетях появилась фотография с сообщением, что в садике "Жания" в селе Абай Алматинской области сильно покусали ребенка, сообщает Zakon.kz.

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