Преподаватель колледжа в Павлодаре в "воспитательных целях" избил ученика

Преподаватель Павлодарского монтажного колледжа применял грубую силу в целях воспитания студентов, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространилось видео, на котором учитель избивает неизвестным предметом несовершеннолетнего студента колледжа.

Педагогом, использующим устаревшие и неправильные методы воспитания оказался Смагулов С.Е., учитель специального дисциплинарного урока.

"Таким образом, он наказывает учеников, избивая их. На это жаловались родители и правозащитники", - пишет автор публикации.

Также по словам автора, руководство учебного заведения пыталось скрыть инцидент, и это не первый случай, связанный с неправильным методом воспитания учеников колледжа.

"Имел место инцидент, когда девочек-подростков "дисциплинировали", заперев их на складе. Тот случай удалось замять".

Также автор публикации утверждает, что директор колледжа Рeнат Дуйсекенов уволил 24 преподавателей за год. А недавно, 13 сентября, вовсе сбил двух подростков на пешеходном переходе.

Директор учебного заведения в свою очередь сообщил, что уволил преподавателя, фигурировавшего в видео.

"Сообщаем, что по сложившейся на сегодняшний день ситуации администратором Павлодарского монтажного колледжа приняты срочные меры и проведен ряд работ. Конечно, ни одному учителю не разрешается попирать права какого-либо ребенка, прилагать усилия, говорить в сторону ребенка болезненные слова. Такие действия рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и принимаются меры. На основании видеоматериала, распространенного в социальных сетях, учитель-педагог, избивший ребенка, также привлечен к ответственности и наказан за грубую ошибку, допущенную перед ребенком, родителями, обществом. В частности, на заседании Совета педагогической этики было срочно рассмотрено, учитель-преподаватель признан виновным и на сегодняшний день уволен", - написал директор.

С учеником, потерпевшим насилие, его родителями администрация колледжа вышла на связь и извинилась. Стороны, по словам директора, пришли к оптимальному соглашению.

"Хотелось бы отметить, что администрация прилагает усилия, чтобы восполнить все пробелы. Также приносим извинения всем жителям области и города, студентам колледжей, общественности в целом за грубую ошибку со стороны учителя-преподавателя".

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по данному инциденту обращений не поступало. Стражи порядка проводят проверку, факт зарегистрирован в Южном отделе полиции ОП г. Павлодара.