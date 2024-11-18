В Караганде преподавателя колледжа уволили за пощечины студентам

В Карагандинском высшем политехническом колледже уволен преподаватель, который применял пощечины для поддержания дисциплины в группе студентов. Инцидент был снят на видео одним из учащихся и обнародован в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", согласно заявлению администрации колледжа, преподаватель пытался успокоить студентов второго курса, обучающихся по специальности "Защита от чрезвычайных ситуаций", после того как они неоднократно нарушали тишину и порядок.

Заместитель директора по воспитательной работе Азамат Екижанов подтвердил, что педагог применил "недопустимые методы воспитания" после того, как замечания не были услышаны.

Отмечается, что преподаватель, работающий в колледже с момента его основания и выпустивший не одно поколение специалистов для структур МЧС, недавно ушел на пенсию, но продолжал вести занятия. На собрании с участием студентов и родителей он принес извинения за свое поведение.

Родители студентов потребовали увольнения педагога, что было удовлетворено. От уголовного разбирательства по статье 140, части 2 УК Казахстана стороны отказались в связи с примирением.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане 43-летнего преподавателя обвинили в домогательствах к семиклассницам.