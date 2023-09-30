Информация о "мусорном коллапсе" в Атырау не соответствует действительности
По информации ТОО "Спецавтобаза", в работах по уборке города и шести пригородных сельских округов от бытового мусора ежедневно задействовано 65 единиц различной техники, а именно:
- мусоровозов - 22 единицы,
- самосвалов - 20 единиц,
- тракторов с прицепами - 14 единиц,
- погрузчиков - 3 единицы,
- манипуляторов - 2 единицы,
- вакуумов - 4 единицы.
Всего в ежедневной уборке и в вывозе бытового мусора с городских улиц и жилых массивов задействовано 350 дорожных рабочих.
Предприятием систематически ведется работа по ликвидации стихийных свалок. В период с 18 мая по 10 августа в городе Атырау и шести пригородных сельских округах было ликвидировано 22 стихийные свалки, за 227 рейсов спецтехникой на полигон ТБО вывезено 1 135 тонн мусора.
По информации заместителя Департамента экологии Атырауской области Сырым Тлегенова, в регионе с каждым годом уменьшается количество несанкционированных стихийных свалок. Если в 2021 году их было 153, то в 2022 количество стихийных свалок сократилось до 130, а в текущем году – до 107.
Также жители города могут оставить заявку о несвоевременном вывозе мусора или образовавшейся стихийной свалке через чат "Атырау облысы әкімдігі / Акимат Атырауской области", а также через Единый контакт-центр 109.