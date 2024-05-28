Уникальные природные памятники и средневековые городища Мангистау превращаются в мусорные свалки и туалеты

Во время общереспубликанской акции "Таза Казахстан" в Мангистауской области были очищены от мусора все природные и исторические памятники, но не прошло и несколько недель, как они снова утопают в мусоре.

Где-то из-за гор мусора пересохла речка, в других местах жгут деревья, а на средневековом городище Кызылкала, расположенном возле уникального памятника природы Акмыш, отдыхающие устроили общественный туалет, передает Zakon.kz.



"Больше я туда туристов не повезу!", – говорит экскурсовод Наталья Новикова, рассказывая о недавней поездке в природные достопримечательности – урочища Акмыш и Самал.

Фото: Zakon.kz / Кирилл Александров

"Когда мы приехали, на Самале было около 40 машин с отдыхающими. Самал – это единственный в Мангистау каньон с каскадной рекой и родниковой водой. Его так загадили! Я шла и просто рыдала навзрыд – как же можно было довести до такого состояния! Никогда я больше туристов туда не повезу! О каком вообще туризме может идти речь, когда все туристические места превратились в мусорные свалки? Накануне там убирали волонтеры. Прошло совсем немного времени, и уже везде валяется мусор, подгузники в роднике, к лавочкам подойти невозможно из-за пакетов с мусором. Зато отдыхающие все сидят на коврах, с казанами и тут же рядом все бросают. Ну неужели так трудно положить мусор в машину и выбросить в бак? Они не думают, как в следующий раз сюда приедут, или считают, что кто-то за них должен убирать?" – говорит экскурсовод.

Наталья Новикова отмечает – в урочище Акмыш пересохла вся река – ее русло завалили мусором, кроме того, тут жгут костры и уничтожают столетние деревья. А из-за того, что туалет для отдыхающих находится далеко, люди нашли выход – они справляют нужду прямо под стенами средневекового городища Кызылкала, расположенного возле Акмыша.

"Я не знаю и не понимаю, как с этим бороться. Когда начинаешь делать замечания, все воспринимается в штыки. Люди понимают только вопрос денег. Вот когда начнут штрафовать по-крупному, тогда задумаются. На одном взывании к сознательности тут не уедешь", – добавляет экскурсовод.

Руководитель департамента экологии Мангистауской области считает, что такие места нужно сделать платными для посещения отдыхающих и туристов. Тогда там будет порядок.

"Я недавно был на Акмыше, и там действительно страшно. Было около двухсот отдыхающих, все кидали мусор прямо на землю. Я подошел к взрослому мужчине, спросил: "Почему не убираете за собой? "А твое какое дело? Ты кто такой?" – вот и весь ответ. Мне драться с ним нужно? Я сколько смог, столько убрал чужого мусора и забрал с собой. Попросил акима района взять этот вопрос на контроль. Но сегодня там уберут, а завтра все будет опять в мусоре. Моя гражданская позиция – все такие места нужно сделать платными, поставить шлагбаумы", – отмечает Армат Жусипкалиев, руководитель департамента экологии.

В областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования подчеркивают – вопрос, связанный с мусором на местах, которые чаще всего посещают отдыхающие, очень острый. На сегодня под охраной только урочище Бозжыра и заповедные территории. А у остальных мест, которые пользуются большой популярностью у туристов, такого статуса нет.

Фото: Zakon.kz / Кирилл Александров

"Чтобы дать им статус, должны быть определенные процедуры. Из Министерства экологии мы получили согласительный лист о том, чтобы сделать эти места природными парками местного значения либо особо охраняемыми территориями. Но согласно Экологическому кодексу, чтобы территория была признана особо охраняемой, нужно, чтобы там было кого и что охранять. А в Самале и в Акмыше нет эндемиков. Поэтому мы им не можем придать статус природных памятников. Для этого комиссия, которую мы создали, будет рассматривать этот вопрос. До сегодняшнего дня эти работы не были никем инициированы, сейчас их проводит наше управление", – говорит Асель Балманова, руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.





Что касается археологических памятников, то некоторые из них планомерно уничтожаются самими людьми. К примеру, средневековое городище Кеттикала превратили в мусорную свалку – землянки и колодцы, раскопанные археологами, утопали в строительном и бытовом мусоре. А у стен городища Кызылкала и вовсе устроили общественный туалет. О том, что эти памятники необходимо сделать брендом Мангистау, начали говорить еще в 2018 году. Предлагали даже перспективное направление — исследование по торговым трассам Великого шелкового пути.

К слову, Кызылкала – это, возможно, тот самый город Мангышлак, о котором неоднократно упоминается в арабских и среднеазиатских письменных источниках эпохи Средневековья. С 2021 года памятник находится в предварительном списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, где одно из важных требований – памятник должен сохраниться в первозданном виде. Археологи предлагали создать из городища музей под открытым небом, но дальше слов дело не пошло.

Фото: Zakon.kz / Кирилл Александров

"Мы все время подаем заявки. Хотели провести музеефикацию, огородить Кызылкала и другие подобные объекты, установить огромные навесы. Но финансирования нет", – сказал Нурлан Кулбаев, руководитель Мангистауского государственного историко-культурного заповедника.

Научно-реставрационные работы по благоустройству памятника истории и культуры были выполнены в 2019 году. Тогда был обновлен памятник "Акбобек", расположенный у входа, установлено новое ограждение, тропинки, беседки, урны для мусора, мостик, построен туалет для посетителей, а также были посажены деревья.

"В 2021 году было оформлено и выдано охранное обязательство на ГУ "Аппарат акима сельского округа Шайыр" Мангистауского района. В этом документе описаны условия содержания памятника, в том числе указан пункт о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Мы, как областное управление, не снимаем с себя ответственности, но районные акиматы тоже несут ответственность за сохранение памятников. Сейчас районный акимат заключает договор на обслуживание памятника Кызылкала. Что касается проекта по музеефикации, то мы каждый год ставим это в план, но на территории области тысячи памятников, поэтому одномоментно все вопросы закрыть невозможно. Тем более, мы не всегда получаем финансирование в полном объеме. Как только решится вопрос с деньгами, так дело сдвинется с мертвой точки", – рассказал Абылкаир Байпаков, руководитель управления культуры, архивов и документации Мангистауской области.

Управление культуры отправило в районный акимат письмо с требованием обустройства дополнительных биотуалетов для посетителей исторического памятника, а также уборки территории природной достопримечательности.