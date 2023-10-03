Детские оздоровительные центры появятся в Казахстане

Министерство просвещения подготовило изменения и дополнения в Типовые правила деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлена глава, устанавливающая порядок деятельности детских оздоровительных центров.

Детский оздоровительный центр является дополнительной организацией образования, в которых создаются благоприятные условия для полноценного физического, психологического и морально-нравственного развития личности ребенка.

Основными видами центров по условиям организации являются:



загородные оздоровительные центры это организации дополнительного образования (внешкольное учреждение) периодического функционирования, для отдыха и оздоровления детей в возрасте от 8 до 16 лет. Продолжительность пребывания в летнем сезоне 10-15 дней, в зимнем, весеннем и осеннем сезоне 5-7 дней, в период учебного года (с сентября по май) - 10-20 дней, в выходные и праздничные дни 2-3 дня.

центры дневного пребывания организуется на время летних, осенних, зимних и весенних каникул. Центр создается на базе общеобразовательных школ, внешкольных и дошкольных организаций и других приспособленных помещениях. Продолжительность пребывания детей в центр еот 5 до 15 дней. Оздоровительный центр с дневным пребыванием может быть организован с питанием и без питания, с дневным сном и без сна (оздоровительные площадки).

палаточные, юрточные центры это объекты, где реализуется форма отдыха детей и подростков с использованием палаток (юрт) для их размещения и обслуживания, организуемая в естественных природных условиях в период каникул.

Также появятся ресурсные центры – организация оздоровления и отдыха, на базе которой консолидируются основные ресурсы центров региона с целью методического обеспечения и координации деятельности региональных центров оздоровление и отдыха.

Деятельность центров направлена на обеспечение прав ребенка в области охраны здоровья, отдыха, воспитания, личностного развития и профессионального самоопределения.

Для осуществления указанной цели центр реализует следующие задач:

создание психологически комфортных условий для детей;

обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, творческого труда детей и юношества, реализации их способностей;

организация их разумного отдыха и содержательного досуга;

формирование гражданского самосознания, общей культуры, навыков здорового образа жизни;

расширения и углубления знаний, умений в научном, техническом, художественном творчестве, спорте, экологии, туризме и краеведении, национальных ценностей и в других видах познавательной дея¬тельности;

практическое применение навыков в общественно-полезной деятельности.

Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей и подростков, потребностей семьи и иных организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.

Программы центров независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности утверждаются органами, выполняющими по отношению к данным Организациям функции органа государственного управления.

Предусматривается, что оздоровительные и образовательные программы в центре являются составляющими образовательных программ и должны быть направлены на формирование патриотизма, гражданственности, высокой морали и нравственности, навыков здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде и людям, а также на развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся и воспитанников.

При этом пропаганда расовой, национальной, религиозной, социальной непримиримости и исключительности, распространение милитаристских и иных идей, противоречащих общепризнанным принципам международного права и гуманизма, в центре запрещена.

В центре согласно возрастным и психологическим особенностям детей и подростков создаются группы, отряды, профильные объединения, наполняемость которых составляет 25-30 человек. Деятельность групп или отрядов определяется педагогом с учетом оздоровительных и воспитательных программ, разработанных на основе государственных общеобязательных стандартов образования и других нормативно-правовых актов в области образования.

Одновозрастные и разновозрастные дети и подростки в центре объединяются по интересам в студию, ансамбль, группу, кружок, театр. Формирование групп основано на добровольном выборе самих детей и подростков. Занятия в группах могут проводиться по программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.

Отдых на каникулах

Центр, функционирующий в каникулярное время, обеспечивает физкультурно-оздоровительную, военно-патриотическую, этно-культурную, туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность, природоохранную и экологическую работу, отдых и развлечение детей и подростков.

Образовательная деятельность осуществляется согласно программам и учебным планам соответствующей ступени. Для занятий кружков предусматривается 2 часа в день.

Занятия проводятся по группам, всем составом объединения в соответствии с программой. В каждой группе количество детей должно быть не менее 15 человек.

Оговаривается, что в центре для развития и совершенствования оздоровительного и образовательного процесса могут создаваться творческие объединения, психологическая и социально-педагогическая служба, обеспечивающие социальную реабилитацию обучающихся и воспитанников. Их деятельность осуществляется в порядке, определенным уставом (положением).

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией центра с учетом создания благоприятного режима труда и отдыха детей, подростков, пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и подростков, установленных санитарно-гигиенических норм по представлению педагогических работников.

Оздоровительный и учебно-воспитательный процесс в центре осуществляется с учетом состояния здоровья детей и подростков.

Участниками оздоровительного и образовательного процесса в центре являются дети и подростки, медицинские и педагогические работники, родители обучающихся (иные законные представители несовершеннолетних).



Общий порядок приема детей в центр определяется Уставом центра. Прием детей осуществляется независимо от места, района проживания и социального статуса учащихся.

При приеме детей в центр администрация обязан ознакомить родителей или иных законных представителей несовершеннолетних с уставом (положением) центра и другими документами, регламентирующими порядок и организацию оздоровительного и образовательного процесса.

При приеме в центр необходимо представить медицинское заключение о состоянии здоровья детей и подростков.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсужждения до 16 октября.