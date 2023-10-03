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Скандал с изнасилованием мальчика в элитной школе Алматы прокомментировали в МВД

МВД прокомментировало скандал с изнасилованием мальчика в элитной школе Алматы Фото: pixabay
Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на пресс-конференции в правительстве 3 октября прокомментировал заявление матери ученика элитной школы Алматы о том, что ее ребенка могли подвергнуть сексуальному насилию, сообщает Zakon.kz.

Заместитель министра отметил, что этот случай зарегистрировали в ЕРДР и начали досудебное расследование.

"Комментировать ход расследования и предрешать его я не могу. Процессуальный закон это запрещает. Поэтому давайте дождемся результатов расследования. Подозреваемых пока нет, необходимые экспертизы назначены".Марат Кожаев

Как сообщалось 2 октября, мама первоклассника подозревает, что в Международной школе Алматы над ее сыном совершили насилие. По ее словам, с начала обучения мальчик стал вести себя странно: шумел, ругал своего котенка, отказывался идти на уроки. Тогда женщина не придала особого значения его поведению. Позже ее сын вернулся из школы с порванными штанами. Его трусы были надеты наизнанку, на них были белесые выделения. Мать также заметила другие признаки, которые могут указывать на возможное сексуальное насилие над ребенком.

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