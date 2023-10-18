Обширный антициклон в Казахстане: синоптики рассказали о погоде на 19 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части страны, с которым сохранится ясная, преимущественно без осадков погода.

По прогнозу синоптиков, лишь на юго-западе, днем на западе, северо-западе, ночью на юге Казахстана пройдут дожди. На юго-западе, северо-западе, севере – усиление ветра.

По Казахстану в ночные и утренние часы – туманы.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.