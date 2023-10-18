Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Обширный антициклон в Казахстане: синоптики рассказали о погоде на 19 октября

Обширный антициклон в Казахстане: синоптики рассказали о погоде на 19 октября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части страны, с которым сохранится ясная, преимущественно без осадков погода.

По прогнозу синоптиков, лишь на юго-западе, днем на западе, северо-западе, ночью на юге Казахстана пройдут дожди. На юго-западе, северо-западе, севере – усиление ветра.

По Казахстану в ночные и утренние часы – туманы.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный,  ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.

Читайте также

МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле
МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле
Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане
Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане
Как в Алматы отметят День Республики
Как в Алматы отметят День Республики
Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалка после победного матча Казахстан-Финляндия
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалке после победного матча Казахстан – Финляндия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления