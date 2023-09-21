Пересмотреть нормы потребления воды и тарифы на нее могут в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев считает, что в городе необходимо пересмотреть нормы потребления воды, а также изменить тарифы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече населения с акимом 21 сентября жительница Турксибского района возмутилась тем, что автомойки во время чистки ковров или мытья авто используют питьевую воду. Она назвала это "большим преступлением".

"Вода в нашем городе бесконечно дешевая. Бесконечно. Это вопросы моек, химчисток. Мы хотим внести предложение главе государства и правительству, чтобы ввели нормальные нормы потребления воды, по которым будет один тариф, а все, что сверх нормы потребления, должно оплачиваться по рыночной стоимости", – ответил горожанке Ерболат Досаев.

По его словам, это лето показало, что в некоторых районах города вода и есть главное богатство.

"Без нее и ни туды и ни сюды, как пели в известной песне", – отметил аким.

В связи с этим градоначальник заявил, что акимат разрабатывает новые тарифы на водоснабжение.

"Мы изменения готовим. Тарифы изменятся за использование воды, потому что, по идее, компании должны использовать техническую воду, а не питьевой все мыть и заливать. Но у нас это наследие досталось еще с Советского Союза, когда мы воду не жалели. Но, думаю, наступило время пересмотреть наше отношение. И я считаю, что Алматы может показать хороший пример, как нужно бережно относиться к воде и нашему будущему", – объяснил Ерболат Досаев.

В июле часть предгорных районов Алматы осталась без воды. Жителям на протяжении нескольких недель подвозили воду машинами.