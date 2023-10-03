Сколько полицейских в Казахстане, рассказали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев на брифинге в правительстве 3 октября рассказал, насколько соответствует истине мнение о том, что в Казахстане избыток полицейских, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что есть мнение об очень высоком количестве полицейских на душу населения в Казахстане, однако ситуация с преступностью в стране при этом не улучшается. А правительственные учреждения якобы охраняют излишне многочисленные полицейские силы.

Марат Кожаев опроверг такое мнение.



"Во всех странах мира государственные учреждения, особо важные стратегические объекты охраняют полицейские. Это периметр правительственного здания, резиденция главы государства – они являются особо важными охраняемыми стратегическими объектами. Поэтому здесь находится не чрезмерное, но достаточное количество полицейских, необходимых для обеспечения безопасности и правопорядка", – заявил вице-министр.

В целом, по его словам, по Казахстану количество полицейских сократили, в том числе за счет передачи в конкурентную среду многих функций, не свойственных полиции.

"Шесть-семь лет назад количество полицейских в Казахстане на 100 тысяч населения превышало полицейские силы, например, в ведущих полицейских странах... Мы отдавали в конкурентную среду именно не свойственные полицейским функциям единицы. И на сегодня я вам говорю, что на 100 тысяч населения в Казахстане порядка 383 полицейских. Это среднеевропейское значение. Есть страны, где чуть больше, чем у нас, есть страны, где чуть меньше. Чрезмерных полицейских сил нет", – заверил Марат Кожаев.

18 сентября стало известно, что четыре сотрудницы МВД Казахстана вошли в число признанных женщин-полицейских мира.

