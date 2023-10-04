Фонд "Қазақстан халқына": презумпция согласия кардинально изменила трансплантацию в РК

Фонд "Қазақстан халқына" инициировал проведение международной конференции по вопросам трансплантации, поскольку получение согласия родственников на изъятие органов умершего не дает развиваться здравоохранению и медицине. Так считает глава организации Болат Жамишев, передает Zakon.kz.

В режиме онлайн состоялось итоговое заседание ІІ конференции национальной благотворительности "Фонд "Қазақстан халқына" для регионов". На его площадке выступил председатель правления Общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев. Он отметил, что организация инициировала более 40 благотворительных программ и проектов на общую сумму 151,2 млрд тенге.



"В сфере здравоохранения реализуются 32 благотворительные программы и проекты. Фонд обеспечил лекарственными средствами 383 пациента с редкими орфанными и тяжелыми жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, из которых 282 – дети. Заключены договоры на общую сумму 32 млрд тенге. Приобретено 34 наименования препаратов, семь из них впервые были закуплены в Казахстане. 20 пациентов отправлены за рубеж для оказания медицинской помощи, которая не оказывается в нашей стране". Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

Для создания условий по оказанию качественной медицинской помощи в Казахстане фонд определил три главных направления: оснащение современным оборудованием, трансфер медицинских технологий в страну и обучение для повышения квалификации врачей.

Открыты три центра раннего вмешательства в Шымкенте, Усть-Каменогорске и Атырау. Всего запланировано открытие 13 подобных центров для выявления и предупреждения ранней инвалидизации детей.

Завершена поставка оборудования для лечения недоношенных детей в восьми медицинских организациях.

"Это позволит увеличить охват недоношенных детей скринингом и своевременным лечением. Я надеюсь, что с внедрением этого проекта в нашей стране не будет появляться слепых детей по причине ретинопатии". Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

По словам главы фонда, в Алматы в университетской клинике имени С. Асфендиярова провели уже 57 операций по трансплантации роговицы, еще 34 запланированы.

"По вопросу трансплантации мы выступили с инициативой проведения большой международной конференции для того, чтобы сдвинуть эту проблему в нашей стране. Поскольку переход презумпции согласия к новой форме регистрации согласия или отказа, плюс согласование с родственниками случая возможности изъятия органов при трупном донорстве, – они совершенно изменили картину с трансплантацией в нашей стране. И результаты всего этого метода не выглядят эффективными, поэтому мы считаем, что здесь нужно проводить большую работу. Он точно нуждается в оптимизации работы – прежде всего со стороны правительства". Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

Глава фонда рассказал также о передвижных медицинских комплексах с цифровым оборудованием, ультразвуковой системой экспертного уровня и компьютерным томографом, которые скоро появятся в Алматинской, Кызылординской и Актюбинской областях. Они направлены на своевременное проведение онкологического скрининга и профилактического осмотра населения в отдаленных сельских районах.

"Эти передвижные комплексы мы оплатили. Пока еще они не поступили, проект на стадии реализации, и в начале следующего года комплексы заработают". Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

По словам Болата Жамишева, в рамках реализации комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы утвердили проект по развитию онкологической службы в части оснащения оборудованием на сумму свыше 19 млрд тенге в этом году. Также предусмотрено финансирование лекарственного обеспечения граждан с онкологическими заболеваниями на сумму 17 млрд тенге.

"Наше участие в этом правительственном проекте связано с тем, что к нам поступает очень большое количество обращений по направлению за рубеж онкобольных. Понятно, что мы не можем всех онкобольных направлять за рубеж, но мы посчитали, что можем подключиться к реализации этого плана, чтобы он не был свернут в силу отсутствия финансовых ресурсов. Взяли на себя оснащение лучевым оборудованием региональных онкологических клиник, плюс поставку лекарств второй и третьей линии, которые в нашу страну до сегодняшнего дня не поставляли". Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

Также глава фонда отметил, что на обучение врачей за рубежом направили 190 млн тенге.

Ранее Болат Жамишев ответил казахстанцам, которые обращаются с просьбами отправить их на лечение в зарубежные клиники.