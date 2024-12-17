Токаев принял главу фонда "Қазақстан халқына"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 декабря 2024 года, принял председателя фонда "Қазақстан халқына". Болат Жамишев проинформировал о работе фонда и задачах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

По словам Жамишева, за три года фонд профинансировал 103 благотворительных проекта на сумму 230 млрд тенге, из которых 58 уже завершены.

Также он сообщил о том, что фонд уделяет особое внимание сфере здравоохранения, в частности, обеспечению препаратами пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями:

на эти цели выделено 57,7 млрд тенге для 461 человека, включая 342 детей;

более 1200 онкобольных получили таргетные препараты на сумму 14,5 млрд тенге;

приобретено современное оборудование для пяти онкологических центров и 22 детских нейрохирургических служб;

открыто 10 из 13 центров раннего вмешательства для предупреждения инвалидизации детей;

в сфере социальной поддержки фондом открыто семь центров для детей с аутизмом, а также шесть реабилитационных центров в регионах. Ведется работа по открытию еще 20 центров. Инновационными протезами обеспечены 150 человек.

В продолжении Жамишев рассказал, что по проекту развития потенциала опорных школ модернизированы 135 сельских школ:

в 50 школах Алматинской и 86 школах Карагандинской областей оборудованы современные кабинеты физики, химии и биологии;

образовательные гранты фонда получили более 3 тыс. студентов;

в 134 малокомплектных школах Актюбинской области обновлена материально-техническая база и внедрены четыре модели обучения с использованием цифровых технологий.

Также председатель фонда доложил, что в области спорта и культуры проводится преобразование библиотек Западно-Казахстанской области в комьюнити-центры и возведение 13 модульных спортивных залов. Оснащено 100 детских спортзалов в селах.

Жамишев отметил, что фонд оказал поддержку пострадавшим от паводков, профинансировав строительство 627 домов в пяти регионах.

"В рамках социальной инициативы "Малые города – большие возможности" планируется разработать программы по улучшению инфраструктуры моногородов при поддержке градообразующих предприятий и бизнеса". Болат Жамишев

В заключении президент высоко оценил деятельность фонда и подчеркнул значимость благотворительности в укреплении социальной стабильности и развитии гражданского общества в Казахстане.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Олжаса Бектенова о ходе исполнения поручений по обеспечению экономического роста и совершенствованию социальной политики.