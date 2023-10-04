Директор Института по исследованию ислама рассказал об уникальном опыте Казахстана

Быстрые и эффективные достижения науки, техники и искусственного интеллекта радикально изменили как практическую, так и интеллектуальную жизнь людей.

Генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак отмечает, что религиозные люди в том числе подвержены влиянию этих изменений.

По его словам, обычно считается, что наука, экономика и управление являются институтами современности, а религия в них не входит. Во время расцвета секуляризма в 1960-х годах считалось, что религия не играет никакой роли в современных обществах, но это восприятие оказалось ошибочным, и она вернулась в качестве руководящей силы во многие регионы мира.

Мухаммед Зия Уль-Хак, фото: из личного архива

"По этой причине Харви Кокс в 1980-х годах пришел к выводу, что расцвет традиционных религий и распад городской цивилизации являются главными отличительными чертами современного мира. Вызов сегодня – это плюрализм, а не секуляризм. Нам нужно понимать, что мы часто сталкиваемся с новой тенденцией религиозного разнообразия в глобальном и городском контекстах, и важной проблемой мультикультурного города является расовая и религиозная идентичность". Мухаммед Зия Уль–Хак

Директор продолжает, что религиозные лидеры должны демонстрировать богатый плюрализм внутри различных традиций, таких как ислам и христианство. Этот плюрализм способствует созданию взаимопонимания для мирных отношений в обществе.

"С ростом национализма и миграции этническая принадлежность ослабевает, но, с другой стороны, религия процветает, поскольку при благоприятных обстоятельствах ее можно перенести куда угодно. Религия была, есть и будет важнейшей силой в человеческой жизни. Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что признание религиозного многообразия является жизненно важным для достижения мирного сосуществования между последователями различных религиозных традиций. Значение религии заключается в разрешении конфликтов, но иногда ее принимают за источник конфликтов. Она является частью решения, но изображается как проблема. XXI век знаменит политикой идентичности. Важные институты современности являются процессуальными, следовательно, способны отвечать на вопросы "что?" и "как?". Однако они не являются существенными для ответа на вопросы идентичности, т.е. "кто?" и "почему?". Когда политика переходит от идеологии к идентичности, люди неизбежно обращаются к религии. Религия – это великое хранилище человеческой мудрости по вопросам "Кто я?" и "Частью чего я являюсь?". Мухаммед Зия Уль–Хак

Признавая значение религии в жизни современного человека, как уточняет Мухаммед Зия Уль-Хак, Казахстан положил начало традиции проведения в Астане Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум получил широкое признание мирового сообщества и стал настоящей визитной карточкой Казахстана.

"Он является свидетельством усилий правительства Казахстана по продвижению идеалов мира, согласия, гуманизма, толерантности и религиозного многообразия. Эксперты сходятся во мнении, что будущее нашего общества, мир и стабильность зависят от принятия этих идеалов. Республика Казахстан является уникальным примером серьезных усилий по принятию этих ценностей. Съезд является интерактивной площадкой для представителей мировых религий и учит людей разных национальностей и религий тому, как существовать вместе и следовать по пути диалога. Они учат уважению и ответственности перед Богом и историей". Мухаммед Зия Уль–Хак

14-15 сентября 2022 года состоялся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. По завершении работы в Астане духовными лидерами мировых и традиционных религий, политиками, руководителями международных организаций была обнародована Декларация VII Съезда, в которой они продемонстрировали свое стремление к справедливому, безопасному и процветающему миру.

"Участники VII Съезда подтвердили важность общих ценностей в духовном и социальном развитии человечества. Они признали необходимость противодействия и преодоления нетерпимости и ненависти, ксенофобии, дискриминации и конфликтов на почве этнических, религиозных и культурных различий. Уважая богатство религиозного и культурного разнообразия, религиозные лидеры осознали, что акты благотворительности, сострадания, милосердия, справедливости и солидарности способствуют сближению народов и обществ во имя ценности образования и духовности для личностного и межрелигиозного развития. Они также подтвердили важность роли и прав женщин в обществе и заявили, что материальное неравенство приводит к недовольству, социальной напряженности, конфликтам и кризисам в нашем мире". Мухаммед Зия Уль–Хак

Признавая важность решения глобальных проблем в постпандемическом мире, включая изменение климата, бедность и голод, организованную преступность, терроризм и наркотики, они самым решительным образом осудили экстремизм, радикализм и терроризм, которые ведут к религиозным преследованиям и подрыву человеческой жизни и достоинства.

"Религиозные лидеры выразили серьезную обеспокоенность глобальным увеличением числа мигрантов и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи и защите. Религиозные лидеры выразили твердое желание внести свой вклад в создание условий для диалога и примирения между конфликтующими сторонами. Они приветствовали все международные, региональные, национальные и местные инициативы, особенно усилия религиозных лидеров по продвижению межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога. Они также выразили намерение активизировать сотрудничество между религиозными общинами, международными, национальными и общественными институтами, а также неправительственными организациями в постпандемический период. Участники VII Съезда подтвердили работу Съезда лидеров мировых и традиционных религий как международной площадки для межрелигиозного диалога представителей многих религий, конфессий и вероисповеданий. В заключение они указали на возможность Конгресса предпринять дальнейшие конкретные шаги по расширению межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога". Мухаммед Зия Уль–Хак

Опыт Казахстана подтвердил, что сегодня мы живем в мире переходного периода, в котором диалог необходим как никогда. Растут процессы урбанизации и миграции.

"Мы стремимся к более устойчивому и справедливому пути развития. Глобальный ландшафт безопасности продолжает резко меняться. Перед нами открываются огромные возможности. Мы – первое поколение, которое может покончить с глобальной бедностью, и последнее поколение, которое может решить проблему глобального потепления, пока не стало слишком поздно. Мы также должны осознавать, что в настоящее время мы сталкиваемся с огромными рисками. Гражданские конфликты, терроризм, организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и кризисы в области здравоохранения угрожают миллионам людей. Эти опасности выходят за пределы национальных границ". Мухаммед Зия Уль–Хак

Во многих странах, рассматриваемых как модели интеграции, усиливается политика раскола. Религиозные лидеры – традиционные и нетрадиционные – призваны сыграть ключевую роль.