Казахстан вошел в число стран, где меньше всего боятся ИИ – исследование

Казахстан неожиданно вошел в топ стран с самым спокойным отношением к искусственному интеллекту. Где люди больше всего боятся ИИ, Zakon.kz узнал о результатах последнего исследования.

Как казахстанцы относятся к искусственному интеллекту

Искусственный интеллект стремительно превращается в один из ключевых факторов современной эпохи. Государства создают профильные ведомства и разрабатывают стратегии регулирования ИИ, бизнес меняет подходы к работе и пересматривает кадровую политику, а мировое сообщество восхищается новыми технологиями и одновременно опасается их последствий. Одним из главных страхов остается возможная потеря работы из-за развития нейросетей.

Чем же сегодня является искусственный интеллект для человека – помощником, инструментом, конкурентом или угрозой? Ответ на этот вопрос пытаются найти не только специалисты в области технологий, но и исследователи общественного мнения.

В основу анализа легли данные международного опроса Gallup International, охватившего более 60 тыс. респондентов в 61 стране мира. Оператором исследования в Казахстане выступил Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia. Кроме того, в декабре 2025 года центр провел собственное исследование в Казахстане среди городских жителей. В опросе приняли участие 1043 респондента.

Чего люди боятся больше всего

В международном исследовании респондентам задали вопрос: "Вы обеспокоены тем, что искусственный интеллект может лишить Вас рабочего места?". Ответы были объединены в специальный показатель, который эксперты условно назвали "индексом страха перед ИИ".

В целом, по всем странам число людей, испытывающих тревогу по поводу искусственного интеллекта, оказалось меньше, чем тех, кто не видит в нем серьезной угрозы. Так, 36% опрошенных признались, что очень или скорее боятся возможной потери работы, тогда как 46% заявили, что не испытывают по этому поводу сильного беспокойства. В итоге общий мировой "индекс страха перед ИИ" оказался отрицательным – минус 10%. Еще 14% участников оказались неработающими, а 4% затруднились с ответом.

Если не разбирать детально значения индексов по каждой из 61 стран, нужно отметить, что минусовые значения, то есть меньшее беспокойство, характерны, преимущественно, для более экономически и технологически развитых государств.

Состав наиболее и наименее обеспокоенных стран первой пятерки в каждой категории выглядит так:

Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень тревожности характерен преимущественно для стран с более низким уровнем жизни, слабым технологическим развитием и периодическими проявлениями политической нестабильности. Исключением в определенной степени можно считать Индию. По мнению составителей рейтинга, в подобных странах люди в целом сильнее опасаются потери работы, а развитие искусственного интеллекта лишь усиливает существующие страхи.

В противоположной группе – государства с наиболее спокойным отношением к ИИ. В основном это страны Северной Европы, которые отличаются высоким уровнем развития технологий, экономики и более сдержанным восприятием социальных изменений.

Почему Казахстан оказался среди стран со спокойным отношением к ИИ

Авторы анализа считают, что Казахстан попал в число стран с относительно спокойным отношением к искусственному интеллекту не случайно. Одним из факторов аналитики называют высокий уровень цифровизации страны.

В исследовании подчеркивается, что Казахстан за последние годы существенно продвинулся в сфере цифровых услуг. В частности, речь идет о банковских интернет-технологиях и цифровых государственных сервисах. По уровню их удобства и оперативности страна, по оценке специалистов, опережает многие европейские государства.

Кроме того, исследование BISAM показало, что жители Казахстана уже достаточно активно взаимодействуют с искусственным интеллектом в повседневной жизни.

Почти две трети казахстанцев уже используют ИИ

Согласно данным исследования, отношение к искусственному интеллекту в Казахстане в целом остается позитивным. Почти половина опрошенных – 47,3% – считают, что использование ИИ принесет обществу и экономике больше пользы, чем вреда. Противоположной точки зрения придерживаются 18,9% респондентов. При этом более трети участников опроса пока не смогли сформировать четкую позицию по этому вопросу. Авторы исследования считают, что дальнейшее распространение ИИ и появление новых социальных последствий могут изменить общественные настроения.

Опрос также показал высокий уровень проникновения технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Различные ИИ-программы и приложения уже используют 63,9% респондентов. Чаще всего казахстанцы обращаются к искусственному интеллекту для поиска информации – такой вариант выбрали 81,8% пользователей ИИ. Однако спектр задач, для которых применяется эта технология, постепенно расширяется.

Почему часть казахстанцев избегает ИИ

Среди тех, кто пока не использует искусственный интеллект, а это почти половина – 48,4%, опрашиваемые заявили, что просто не видят в этом необходимости. Еще 15,8% признались, что не знают, что такое ИИ и как им пользоваться, а 7% сообщили об отсутствии доступа к соответствующим технологиям.

При этом среди опрошенных оказались и те, кто принципиально не использует ИИ из-за недоверия к нему. Так, 27,6% респондентов заявили, что не хотят терять собственные навыки и предпочитают выполнять задачи самостоятельно. Еще 24,2% считают его использование небезопасным и опасаются утечки персональных данных. Кроме того, 19,1% участников исследования не доверяют результатам, которые выдает искусственный интеллект, считая их потенциально недостоверными.

Осторожный оптимизм

Авторы исследования пришли к выводу, что отношение казахстанцев к нейросетям сегодня сочетает интерес, уверенность и настороженность. Несмотря на высокий уровень их проникновения в повседневную жизнь и сравнительно позитивное восприятие, общество все еще испытывает сомнения и опасения по поводу дальнейшего развития ИИ.

По мнению исследователей, подобная реакция выглядит вполне естественной на нынешнем этапе стремительного развития и внедрения искусственного интеллекта.