Заморозки и жара: прогноз погоды в Казахстане на 5-7 октября
Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни жителей северных, центральных и восточных регионов Казахстана ждет теплая погода без осадков.
"Солнце прогреет воздух в дневные часы на севере страны до +15+23 градусов, на юге сохранится +20+28 градусов", – рассказали синоптики.
По прогнозу синоптиков, на западе, юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды – дожди с грозами и порывистым ветром.
На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до -1-3 градусов.
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