Досаев обратился к пенсионерам

4 октября 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев ко Дню пожилых людей провел встречу c членами президиума городского Совета ветеранов во главе с председателем алматинского Совета Аханом Бижановым, сообщает Zakon.kz.

Открывая заседание Ерболат Досаев обозначил важную роль старшего поколения в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи. Совет ветеранов участвует в организации культурно-массовых, спортивных, познавательных мероприятий среди пенсионеров, а также принимает активное участие во всех общественно-политических мероприятиях города.



"Вы являетесь хранителями наших традиций и истории, обладателями большого жизненного опыта, мудрости. Акимат города со своей стороны прилагает все усилия, чтобы наши жители преклонного возраста были окружены заботой и вниманием". Ерболат Досаев

В ходе встречи внимание было уделено мерам социальной поддержки пожилых людей в Алматы, медицинского обслуживания пенсионеров и санаторно-оздоровительного лечения.

С начала 2023 года акиматом Алматы свыше 19 тыс. пенсионерам была оказана помощь по санаторно-оздоровительному лечению, компенсированы тарифы на коммунальные услуги на общую сумму порядка 900 млн тенге. В рамках городской программы "Активное долголетие" во всех районах города функционируют 10 Центров активного долголетия, где людям пожилого возраста оказывают комплекс специальных услуг, начиная от медицинских до обучающих и культурных.

С начала текущего года центры посетили более 50 тыс. человек. Всего со дня открытия центров 1742 пенсионерам оказано около 49 тыс. различных социальных услуг по конкретным направлениям, включая медицину, образование, досуг.

Председатель Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов сообщил, что на сегодня Совет объединяет 237 тыс. человек. Организацией оказывается поддержка ветеранам ВОВ, труженикам тыла и детям войны.

Кроме того, проводятся различные мероприятия для пенсионеров. Так, за прошедший год мероприятия, организованные Советом, посетили свыше 52 тыс. пенсионеров. Наряду с этим старшее поколение активно участвует в выполнении городской программы "Щыңға өрлеу", где ветераны проводят внеклассные занятия и встречи с детьми из малообеспеченных семей по различным направлениям воспитательной работы.

С информацией о проводимой работе в районах, а также с предложениями выступили председатель Алмалинского районного Совета ветеранов Батай Кабылов, Наурызбайского районного Совета – Мадениет Каркенов.

По итогам обсуждения аким Алматы Ерболат Досаев поручил расширить положительный опыт Центров активного долголетия.

"Центры долголетия стали хорошими инструментами для реализации потенциала граждан старшего поколения, стимулирования долголетия и вовлечения их в активную общественную деятельность", – отметил аким и поручил акимам районов провести анализ охвата с учетом прироста населения и разработать проекты открытия дополнительных Центров.

В целом охват людей пожилого возраста занятиями и досугом в центрах планируется увеличить в 2 раза.

Ерболат Досаев также поручил проработать вопрос дополнительного увеличения квот на санаторно-оздоровительное лечение (согласно текущим нормам в наступающем году смогут воспользоваться квотами не менее 3000 ветеранов, в 2022 году этой услугой воспользовались 2230 человек). Для дальнейшего развития мер поддержки лиц пожилого возраста аким города поручил рассмотреть возможность увеличения объема финансирования в рамках государственного социального заказа проекта "Проведение комплекса мероприятий по поддержке ветеранов", а также для дебюрократизации перейти от ежегодного пересмотра пакета документов на трехлетний период. Отметим, что стоимость госсоцзаказа для ветеранов последний раз пересматривался 5 лет назад.