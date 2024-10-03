Аким Алматы встретился с членами городского Совета ветеранов

Аким Алматы Ерболат Досаев в Международный день пожилых людей провел встречу c членами городского Совета ветеранов во главе с председателем алматинского Совета Аханом Бижановым.

По словам Досаева, в нашем обществе уважение к старшему поколению – особая традиция, лежащая в основе национального самосознания.

"Вы являетесь хранителями нашей истории, обладателями уникального жизненного опыта и неиссякаемой мудрости. Хочу поблагодарить вас за вклад во благо процветания нашего города". Ерболат Досаев

В свою очередь, участники встречи отметили эффективность и своевременность впервые запущенной в июле этого года по инициативе акима в Алматы программы занятости для старшего поколения "Алтын жас". На сегодня уже 400 алматинских пенсионеров смогли найти работу и продолжают реализовывать свой потенциал. Стоит отметить, что 50% заработной платы субсидируется из местного бюджета.

По словам председателя алматинского Совета ветеранов Ахана Бижанова, только в текущем году социальной поддержкой было охвачено 124 тыс. человек.

Продолжается обеспечение пожилых людей санаторно-оздоровительным лечением. С начала года этой социальной помощью воспользовались порядка 2 тыс. пенсионеров.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По поручению акима города еще на год продлена выплата компенсации повышения тарифов на комуслуги социально уязвимым категориям населения. За прошлый год ежемесячную социальную выплату получили более 140 тыс. СУСН на сумму 5,7 млрд тенге.

Члены Совета ветеранов поблагодарили главу города за решение озвученных на прошлой встрече вопросов. В частности, решен вопрос по обеспечению служебным автотранспортом районных ветеранских организаций, выделено финансирование на проект по поддержке ветеранов.

В текущем году в Алматы были дополнительно открыты 3 Центра активного долголетия. Всего с 2022 года в городе создано 15 центров. Проекты направлены на вовлечение пенсионеров в активную культурную, творческую, спортивную и деловую жизнь для увеличения продолжительности их физического и ментального здоровья. С начала года посетители центров получили порядка 500 тысяч разных услуг.

По итогам встречи аким Алматы поручил довести количество Центров активного долголетия до двух в каждом районе города и обеспечить качество и бесперебойность оказываемых услуг.