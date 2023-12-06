Представлены финалистки конкурса красоты "Мисс Казахстан-2023"

5 декабря в ресторанном комплексе Queen Almaty прошла презентация финалисток конкурса красоты "Мисс Казахстан-2023" и пресс конференция приуроченная к данному мероприятию.

Долгожданный финал национального конкурса красоты "‎Мисс Казахстан‎-2023" начнется 14 декабря в 20:00 и пройдет во Дворце Республики в Алматы. В шоу примут участие 25 девушек, отобранных в результате кастингов и полуфинала конкурса, среди которых есть и победительницы региональных отборочных этапов.





Согласно правилам конкурса красоты, все региональные представители "‎Мисс Казахстан‎", обладающие официальной лицензией, в течение года проводили свои кастинги, а потом — и их финалы. Основные требования к участницам конкурса были следующими: возраст от 18 до 25 лет, рост от 165 см, наличие гражданства РК, не замужем и без детей.

Фото: Алексей Котерев

Победительницы регионов, как и все другие участницы, обязаны проходить промежуточный тур конкурса – полуфинал. В этот раз на шоу примут участие 17 девушек, победивших на региональных кастингах. Остальные участницы были отобраны через кастинг-отдел организационного комитета конкурса благодаря запущенной в начале года рекламной кампании, в результате которой было получено более 17 тысяч заявок на участие. Все желающие могли пройти открытый кастинг, в результате которого поэтапно были отобраны девушки для участия в полуфинале. Кроме того, организационный комитет самостоятельно искал и приглашал на кастинги девушек с подходящими параметрами с помощью социальных сетей.





В этот раз "‎Мисс Казахстан‎" становится платформой для поддержки и продвижения принципов устойчивости и заботы о нашей планете. Мы считаем, что каждая участница – не только красивая женщина, но и сторонник экологического сознания и заботы об окружающем мире.

Девиз "‎Защити будущее‎" стал лозунгом нашего конкурса, отражая не только стремление к защите окружающей среды, но и активное внедрение инновационных нейросетей в нашу жизнь и процессы.





Гордыми участницами финала конкурса красоты стали:





Алина Имирова, Аяулым Алимхалиева, Рабига Насуруллаева, Аяулым Салимова, Севинч Тажибаева, Сабина Идрисова, Дарья Подгорная, Наталья Петри, Мадина Альмуханова, Аяна Нуркасымова, Айша Нарымби, Тілекші Бисембаева, Актоты Жунисбекова, Аделина Багумбаева, Айбарша Лекерова, Аяжан Жумагереева, Диана Ербосын, Дарина Байдыбекова, Яна Полыгалова, Аружан Куатбаева, Мадина Ещанова, Карина Бримжанова, Ботагоз Нуржигитова, Анна Зорина и Аружан Арыстан. Каждая из девушек достойна лучшего титула и уверенно стремится к главному призу – короне самой красивой девушки страны.





Финал конкурса – это не только красочное событие, но и возможность заявить о важности экологии и технологического прогресса в формировании будущего. Мы гордимся тем, что наши участницы становятся посланниками заботы о нашей планете и побудительной силой для внедрения новаторских решений.

Следите за каждым шагом наших участниц в онлайн и оффлайн режиме. Вместе мы строим будущее, которое заслуживает нашей гордости и уважения!

