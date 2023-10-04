Ушел из жизни известный казахстанский ученый Марат Мальтекбасов

В Талдыкоргане в возрасте 65 лет ушел из жизни директор колледжа университета имени Ильяса Жансугурова, известный ученый, доктор педагогических наук Марат Мальтекбасов, сообщает Zakon.kz.

Директор колледжа университета имени Ильяса Жансугурова – Марат Мальтекбасов – скончался в Талдыкоргане 4 октября 2023 года.

Мальтекбасов обладал высокими академическими достижениями, занимая должность доцента и профессора в Российской академии естествознания. Также имел степень кандидата физико-математических наук и доктора педагогических наук.

Автор трех монографий, пяти учебно–методических пособий и более чем 100 научных публикаций. Кроме того, у него было два патента на инновационные изобретения.

За свои выдающиеся достижения и вклад в область образования и науки Марат Мальтекбасов был удостоен различных наград и званий, включая медаль Ы. Алтынсарина, серебряную медаль А. Байтурсынова, а также нагрудные знаки "Почетный работник образования Республики Казахстан" и "За заслуги в развитии науки Республики Казахстан".

Его имя было включено в энциклопедии "Лидер образования Казахстана" в 2004 году и "Известные ученые России" в 2011 году.

Марат Мальтекбасов также активно участвовал в политической жизни региона, был депутатом III, IV и V созывов Талдыкорганского городского и Алматинского областного маслихатов.

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