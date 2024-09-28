Казахстанские ученые-студенты разработали смарт модель электромотоцикла

Молодые ученые из Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова Куаныш Жакпаев, Жалгас Ахметов и Анет Ибраимов разработали смарт электромотоцикл, сообщает Zakon.kz.

По их словам, они создали электрический мотоцикл, основанный на модели "Harley-Davidson". Смарт электромотоцикл также легко управляется людьми с ограниченными возможностями. Этот транспорт экологически чистый и удобен для перевозки грузов.



Для полной реализации проекта команда ученых приняла участие в конкурсе "Тәуелсіздік ұрпақтары", и получила грант.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Сейчас изобретатели университета открывают цех по производству экономичных и удобных транспортных средств, работающих на электроэнергии, внося свой вклад в развитие отечественного производства. В будущем они планируют вывести электромотоцикл на рынок и повысить его конкурентоспособность.

Ученые Жетысуского университета также готовятся к предстоящим международным выставкам электротранспорта.

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