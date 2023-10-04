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В школьной столовой Алматинской области опять нашли просроченные продукты

В школьной столовой Алматинской области нашли еще одни просроченные продукты Фото: zakon.kz
Просроченный кефир в школьных столовых выявили 3 октября 2023 года в Алматинской области, на этот раз – в селе Туздыбастау Талгарского района, сообщает Zakon.kz.

Комиссия провела неожиданную проверку в школьной столовой, расположенной в селе Туздыбастау Талгарского района, где обнаружили 60 пачек просроченного кефира.

Повара объяснили, что из-за выходных они не получили кефир от поставщиков и решили закупить молочный продукт на рынке. Позже стало известно, что у кефира истек срок годности, но детям его не подавали, так как он был запланирован в меню на 4 октября.

"На складе находились просроченные пачки кефира от фирмы из Петропавловска. В состав комиссии входили члены родительского комитета. Продукт вернули поставщику. После выявленных нарушений с администрацией школы и арендаторами столовой провели профилактическую беседу. Также поручено в будущем более внимательно проверять сертификаты каждого продукта". Руководитель отдела образования Талгарского района Айнакуль Ушкемпирова 

Это не первый случай на этой неделе, когда в школьных столовых Алматинской области выявляют просроченные продукты.

2 октября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из школ Алматинской области младшеклассникам выдали просроченные йогурты. В ответ на это областное управление образования сообщило, что ответственность за случившееся понес директор школы и предприниматель, отвечающий за поставку продуктов питания для учеников. 

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