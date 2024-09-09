Школьные столовые проверят по всему Казахстану

В Казахстане в школьных столовых проведут проверку после массового отравления детей в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"По поручению главы правительства в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания и недопущения повторения подобных случаев", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Ранее сообщалось, что расследование причин массового отравления школьников в Мангистауской области находится на контроле правительства РК.

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О массовом отравлении школьников в Мангистауской области стало известно 7 сентября 2024 года. Согласно заявлению одного из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы.

Позднее ситуацию с отравлением детей и сотрудников школы №8 Мунайлинского района Мангистау на контроль взял Минздрав. На место были направлены 12 бригад скорой помощи.