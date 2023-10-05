Экс-аким Актюбинской области объявил голодовку

Бывший аким Актюбинской области Ермек Имантаев, которого судят за незаконную продажу земли, объявил голодовку. Экс-чиновник уже седьмые сутки отказывается от еды и воды, сообщает Zakon.kz.

Ермек Имантаев из-за голодовки не может присутствовать на судебном процессе. В суде пришлось отменять очередное заседание, сообщает телеканал КТК.

"Я была в СИЗО у своего супруга Имантаева Ермека Жетписбаевича. И увидела, как его вынесли на носилках. Состояние критическое, он еле разговаривает. Но он находится в здравом уме и настаивает на доследовании его уголовного дела. Почему он пошел на этот шаг – потому что полное бесправие чувствует человек". Лейла Имантаева, супруга Е. Имантаева

56-летнего Ермека Имантаева обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества. По данным следствия, экс-аким Актюбинской области незаконно продал земельный участок в элитном районе. При этом цена на землю была ниже кадастровой стоимости. Ущерб оценивают в 100 с лишним миллионов тенге.





Сам Имантаев отрицает вину и требует, чтобы дело вернули на дополнительное расследование. Регионом он управлял в 2002-2004 годах.

С поста акима ушел после многочисленных скандалов: на него жаловались бизнесмены.

В 2019 году вернулся в Актобе, но уже на должность руководителя местного СПК. Именно в то время он, как считает следствие, и совершил незаконную сделку.

"Он хочет объективного, во-первых, рассмотрения. Мы неоднократно заявляли ходатайство о направлении дела для обеспечения дополнительного расследования в связи с тем, чтобы привлечь дополнительных лиц, подозреваемых, чтобы ответственность понесли все. Это дело только на нем одном зациклено". Адвокат Даурен Алданиязов

Летом 2023 года стало известно о том, что Ермек Имантаев предстал перед судом.

Имантаев согласился с доводами своих защитников. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения подсудимому на домашний арест в связи с тем, что в мае он перенес операцию на сердце, нуждается в реабилитации, а в следственном изоляторе нет для этого условий. Между тем гособвинитель уверял, что состояние здоровья обвиняемого не мешает ему находиться в СИЗО.