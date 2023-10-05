Начальник полиции Алматы сделал заявление после смертельного ДТП с юным самокатчиком

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров выступил с заявлением по поводу гибели 13-летнего подростка в ДТП с электросамокатом. Он подчеркнул, что в городе критическая ситуация с самокатчиками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 5 октября, полиция обратила внимание на участившиеся случаи ДТП с мопедами и самокатами. По самым скромным оценкам, на дорогах Алматы сейчас более 50 тысяч единиц такого транспорта. С начала года в городе произошло 25 ДТП с самокатами, в которых погибли два человека и 27 получили травмы.

"Принимаемые Министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров. Однако трагедии продолжаются. Буквально вчера погиб 13-летний мальчик, которому доступ к пользованию самокатом дал родственник. Юноша – приезжий, не был адаптирован к интенсивному дорожному движению в крупном мегаполисе. В результате подросток погиб под грузовиком", – прокомментировал начальник ДП Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Глава алматинской полиции также обратил внимание на критическую ситуацию с эксплуатацией мопедов. С начала 2023 года зарегистрировали 292 ДТП с участием мопедов, в которых погибли 14 человек. Это в семь раз больше, чем за прошлый год. Арыстангани Заппаров подчеркнул, что такая статистика вызывает тревогу.

"Пользователи самокатов, мопедов – одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. Если у автомобиля есть ремень, подушка безопасности, то водители и пассажиры двухколесного транспорта практически беззащитны. Поэтому каждая авария с их участием заканчивается трагично. Я убедительно прошу участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон". Арыстангани Заппаров

Сразу два фатальных ДТП – одно с самокатчиком, другое с мопедистом – произошли в Алматы днем ранее. На пересечении ул. Тимирязева и набережной Хамита Ергалиева большегруз насмерть сбил 13-летнего мальчика на электросамокате. На ул. Красногорской близ десантно-штурмовой части под колеса военного грузовика попал 17-летний юноша, он также погиб на месте.