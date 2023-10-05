Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Начальник полиции Алматы сделал заявление после смертельного ДТП с юным самокатчиком

Глава полиции Алматы прокомментировал гибель 13-летнего самокатчика Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров выступил с заявлением по поводу гибели 13-летнего подростка в ДТП с электросамокатом. Он подчеркнул, что в городе критическая ситуация с самокатчиками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 5 октября, полиция обратила внимание на участившиеся случаи ДТП с мопедами и самокатами. По самым скромным оценкам, на дорогах Алматы сейчас более 50 тысяч единиц такого транспорта. С начала года в городе произошло 25 ДТП с самокатами, в которых погибли два человека и 27 получили травмы.

"Принимаемые Министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров. Однако трагедии продолжаются. Буквально вчера погиб 13-летний мальчик, которому доступ к пользованию самокатом дал родственник. Юноша – приезжий, не был адаптирован к интенсивному дорожному движению в крупном мегаполисе. В результате подросток погиб под грузовиком", – прокомментировал начальник ДП Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Глава алматинской полиции также обратил внимание на критическую ситуацию с эксплуатацией мопедов. С начала 2023 года зарегистрировали 292 ДТП с участием мопедов, в которых погибли 14 человек. Это в семь раз больше, чем за прошлый год. Арыстангани Заппаров подчеркнул, что такая статистика вызывает тревогу.

"Пользователи самокатов, мопедов – одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. Если у автомобиля есть ремень, подушка безопасности, то водители и пассажиры двухколесного транспорта практически беззащитны. Поэтому каждая авария с их участием заканчивается трагично. Я убедительно прошу участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон". Арыстангани Заппаров

Сразу два фатальных ДТП – одно с самокатчиком, другое с мопедистом – произошли в Алматы днем ранее. На пересечении ул. Тимирязева и набережной Хамита Ергалиева большегруз насмерть сбил 13-летнего мальчика на электросамокате. На ул. Красногорской близ десантно-штурмовой части под колеса военного грузовика попал 17-летний юноша, он также погиб на месте.

Читайте также

Казус на свадьбе из-за "салем салу" рассмешил казахстанцев
Казус на свадьбе из-за "салем салу" рассмешил казахстанцев
5G от Altel у вас дома
5G от Altel у вас дома
Как и кого собираются привлекать к ответственности за буллинг в Казахстане
Как и кого собираются привлекать к ответственности за буллинг в Казахстане
Никита Дробны
Арыстангани Заппаров Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Прямая трансляция Азиатских игр с участием Казахстана
Что творится в 12-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция
Как выглядит медальная таблица Азиады после одиннадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после 11 дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления