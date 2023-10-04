Грузовик насмерть сбил 13-летнего самокатчика в Алматы

В Алматы 4 октября водитель грузовика Howo насмерть сбил подростка, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечение Тимирязева и набережной Хамита Ергалиева. Грузовик Howo заезжал на территорию Казахского национального университета им. аль-Фараби. В этот момент по велодорожке двигались два самокатчика.

Со слов очевидцев, один успел проехать перед грузовиком, а второй врезался в боковую часть машины и попал под задние колеса и Howo его переехал.

Подросток, 2010 года рождения, скончался на месте ДТП.





"15:55 водитель грузовой автомашины Howo, гр. А.,1978 года рождения, следуя по улице Тимирязева в восточном направлении, при повороте направо, допустил наезд на гр. Ж., 2010 года рождения, который следовал на электрическом самокате на восток. Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК", – рассказали в пресс-службе ДП города.

Как отметили в полиции, назначены экспертизы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

30 августа в Казахстане вступили в силу поправки в "Закон о дорожном движении", которые предусматривают правила езды на электросамокатах.