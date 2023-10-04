Водитель военного грузовика сбил 17-летнего мопедиста в Алматы

Смертельное ДТП произошло в Алматы близ десантно-штурмовой части 61 993. В результате наезда водитель мопеда погиб на месте, его пассажира госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Водитель военного КАМАЗа ехал по улице Красногорская в восточном направлении. В попутном направлении следовал водитель мопеда с пассажиром.

Подъезжая к территории воинской части к шлагбауму, водитель КАМАЗа стал поворачивать в воинскую часть.

По всей видимости, он не заметил, что параллельно ему движется мопедист. В результате наезда водитель мопеда погиб на месте, его пассажира госпитализировали.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что авария произошла в 15:45. За рулем КАМАЗа был мужчина 1990 года рождения, на мопеде ехал 17-летний парень.



Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.