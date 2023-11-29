Глава Минздрава высказалась о вспышке кори в Академии Нацгвардии в СКО

Министр здравоохранения Ажар Гиният в СЦК 29 ноября высказалась о вспышке кори в Академии Нацгвардии в СКО, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили рассказать, какова ситуация по кори в Академии Нацгвардии в СКО.

"По данным региона, которые нам представлены, именно в данной Академии Нацгвардии, как вы сказали, заболели 17 курсантов. Один на сегодня находится в медсанчасти, лечится. Остальные уже выздоровели. В основном те, которые привитые или переболели когда-то, имеют стойкий жизненный иммунитет. А кто не болел, они заболели, и то в легкой форме", – сообщила она.

Всего, по ее словам, ранее была информация о 29 заболевших корью курсантах. Но позже только у 17 диагноз подтвердился.

"Остальным… сейчас эпидсезон респираторных вирусных инфекций, имеются различные инфекции, в том числе грипп, парагрипп идет. Другим поставлены другие диагнозы. Карантин не положен. Если он не болен, он здоров, он может патрулировать", – резюмировала Ажар Гиният.

28 ноября министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане зарегистрировано более 17 тыс. случаев кори. Из них более 82% приходится на детей. В том числе 83% – на непривитых детей.