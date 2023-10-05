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Как лечат игроманию в Казахстане

Как лечат игроманию в Казахстане Фото: pexels
О протоколах лечения игровой зависимости – лудомании – на брифинге в СЦК 5 октября 2023 года рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в Казахстане апробирован протокол лечения игровой зависимости – лудомании.

"Лудомания лечится по протоколу, как психическое расстройство, как вид психопатии. Специалистами разработан протокол, который уже апробирован в наших медорганизациях и буквально на днях будет одобрен объединенной комиссией по качеству".Ажар Гиният

Что касается лечения лудомании в частных медцентрах, то, по словам главы Минздрава, подобные организации должны заниматься лечением только по медицинской лицензии. И если центр имеет лицензию, значит в организации есть соответствующее оборудование и подготовленные специалисты, которые также обязаны руководствоваться всеми законодательными актами, в том числе и медицинскими протоколами.

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По приблизительным оценкам, в Казахстане зависимостью от азартных игр (лудоманией) могут страдать до 36 тысяч человек. Более подробно можете узнать по ссылке выше.

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