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Смертность среди казахстанцев снизилась на 7,4% – Минздрав РК

смертность среди населения снизилась в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На брифинге в СЦК 5 октября 2023 года министр здравоохранения РК Ажар Гиният проинформировала, что по сравнению с 2021 годом показатель продолжительности жизни казахстанцев вырос на четыре года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Национального бюро статистики, в стране наблюдается положительная динамика основных медико-демографических показателей здравоохранения.

"За 7 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель общей смертности населения снизился на 7,4%. Младенческая смертность снизилась на 10%".Ажар Гиният

Глава Минздрава подчеркнула, что президент поручил обеспечить кардинальный пересмотр подходов к организации первичной медицинской помощи в сторону мобильности и доступности как одного из основных средств в охране здоровья населения. На данный момент в стране медицинскую помощь оказывают 57% государственных амбулаторно-поликлинических организаций, 43% – частные организации.


"Увеличилось финансирование амбулаторного уровня, которое составило 56% от общего объема при рекомендуемом ВОЗ 60%. Подушевой норматив в год на одного жителя увеличился с 15 до 27 тыс. тенге. К слову, в среднем на 1 жителя КПН составил 1565 тг", – сказала глава Минздрава на площадке СЦК.

По словам министра здравоохранения, увеличилось финансирование амбулаторного уровня.

За три года консультативно-диагностическая помощь выросла в семь раз, доступность дорогостоящих КТ-услуг – в девять раз, МРТ – в шесть раз. За 6 месяцев текущего года оказано более 200 млн консультативно-диагностических услуг.

Кроме того, расширены функции приема медсестрами для снижения очередности к врачу общей практики. Созданы условия для приема специалистами без посещения врача общей практики, а для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание ускорены обследования в организациях первичной медико-санитарной помощи.

Населению Казахстана доступно 80 видов высокотехнологичной медицинской помощи. Среди них — трансплантация органов, кардиохирургические, нейрохирургические, общие хирургические и другие. Также для населения работают центры ядерной медицины.

Ажар Гиният высказалась по поводу жалоб казахстанцев, которые не могут попасть к узким специалистам.

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Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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