Появились новые подробности в деле об изнасиловании трехлетних сестер в Алматинской области

В Алматинской области родственники и соседи рассказали о насильнике близняшек и его жене. Оказалось, что две девочки являются ему приемными внучками. Семья пьющая, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, соседи рассказывают, 40-летний хозяин дома женился несколько лет назад. Работает таксистом. У его супруги уже есть внуки. Трехлетних сестер-близнецов иногда привозили к бабушке и приемному дедушке.

Территория дома, где все произошло, частично оцеплена. По словам матери подозреваемого, родная бабушка пострадавших детей сама привела к нему внучек. Мужчина в тот момент якобы был пьян и после содеянного позвонил и рассказал, что натворил.

"Мы слышали, что он изнасиловал детей ночью. Соседи шумели. Полицейские и врачи скорой помощи приехали. Я слышала, что семья выпивает", - вспоминает соседка Гульназ Нурпазилова.

Мать предполагаемого преступника не в силах сдержать слез. Рассказывает, она не слишком жаловала сноху. Пожилая женщина признается: сын иногда выпивал. По ее словам, в момент преступления невестка находилась рядом и все видела.

"Я его просила: "Не связывайся с чужими детьми. Не подходи к ним". Мой сын признался, что совал пальцы. Он мне говорит, жена сама привела детей и сказала: "Делай". Он был пьян. У меня сердце болит. Пусть теперь отвечает за свое преступление! Я же не растила такого плохого сына. Я все ему дала: и дом, и машину. Я не понимаю, почему он так поступил", - говорит мать подозреваемого.

По некоторым данным, мужчина совершил чудовищное преступление в отношении обеих сестер-близнецов. Первого ребенка якобы изнасиловал летом. Над второй малышкой надругался несколько дней назад. Пострадавших детей в больницу отвезла их мать.

По словам министра здравоохранения РК Ажар Гиният, при поступлении этих детей были насильственные действия со стороны взрослых детей, это определили медицинские работники.

"Полностью дети были обследованы, своевременно в приемном отделении поставлены в известность правоохранительные органы. В зависимости от полученных травм детям проводились операции. Сегодня их жизням угрожающих моментов нет, дети находятся под наблюдением. А также им оказывается психологическая помощь", - сказала глава ведомства.

Также отмечается, что вместе с подозреваемым задержана его жена – бабушка сестер-близняшек. Сейчас подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания. Полицейские расследуют дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", - сообщил Нурлан Муратулы, исполняющий обязанности начальника отдела полиции Балхашского района Алматинской области.



Если вина предполагаемого преступника будет доказана, ему может грозить 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что полицейские установили причастность подозреваемого к изнасилованию сестры-близняшки трехлетней девочки. В деле также фигурирует жена задержанного: ее тоже взяли под стражу.

3 октября в полицию обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью.

По подозрению в совершении преступления оперативными работниками был установлен и задержан 40-летний мужчина.