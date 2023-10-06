Аким Ұлытау рассказал о дорожных работах в регионе

Аким области Ұлытау Берік Әбдіғалиұлы выступил с отчетом перед депутатами областного маслихата и рассказал о развитии региона. В частности, он коснулся сферы транспорта, сообщает Zakon.kz.

По его словам, по реконструкции автодороги Караганда – Жезказган (км 433-946) 513 км конкурсные процедуры завершаться в октябре 2023 года.

"По проекту "Реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган (216-424 км) 208 км" завершение конкурсных процедур планируется до конца октября 2023 года. По участку автодороги Жезказган – Аркалык проложено 12 км крупнозернистого асфальтобетона из 20". Аким области

Кроме того, в рамках работы по улучшению состояния дорог областного значения продолжается реконструкция автомобильной дороги Каражал – Атасу (0-28), построено 4 км, выделено 1 млрд тенге.

На строительство автодороги Сатпаев – Малшыбай – Жошы хан, мавзолей Домбауыл 0-19,5 км выделено 1 млрд тенге, проложено 4,3 км дороги.

Фото: Telegram/ulytau_oblysynyn_akimdigi

Также аким уточнил, что проведен средний ремонт 36 км автодороги на 2,4 млрд тенге ("Самарка-Атасу-Айнабулак" 15км, "Каражал-Шалгия" 5 км, "Улытау-Бозтумсык-Малшыбай- Сатпаев" 15 км).

"Отремонтировано 54,4 км уличных и внутриквартальных дорог, в том числе: по г. Жезказган – 14,7 км на сумму 1,6 млрд тенге, по г. Каражал и пос. Жайрем – 17,8 км дорог на сумму 1,1 млрд тенге, по г. Сатпаев – 4,8 км дорог на 710,5 млн тенге, по Улытаускому и Жанааркинскому районам – 17,1 км на 1,1 млрд тенге". Аким области

В заключении он добавил, что в рамках "Ауыл – Ел бесігі" отремонтировано 45 км дорог в 9 СНП на сумму 1,1 млрд тенге.