Что известно о показателях и перспективах социально-экономического развития области Ұлытау

Во время встречи с депутатами областного маслихата аким области Ұлытау Берік Әбдіғалиұлы заявил, что основной показатель, обобщающий экономическую деятельность региона – валовой региональный продукт (далее – ВРП), за 2022 год вырос на 2,5% и составил 1 609,7 млрд тенге.

Әбдіғалиұлы отметил, что в 1 квартале 2023 года ВРП вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 414 млрд тенге.



"Объем инвестиций в основной капитал в январе–августе 2023 года составил 96,8 млрд тенге, или 105,9% к соответствующему периоду 2022 года". Берік Әбдіғалиұлы

Кроме того, ввод жилья за 8 месяцев 2023 года составил 39,7 тыс. кв. м, что на 56,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Объем промышленного производства в январе-августе 2023 года составил 717,9 млрд тенге, что на 4,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров объемы производства выросли на 5,9%, в обрабатывающей промышленности снизились на 13,9%.

"Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-августе 2023 года составил 61,1 млрд тенге, что больше, чем в январе-августе 2022 года на 0,1%. Ожидаемые показатели социально-экономического развития области за 9 месяцев (январь-сентябрь) характеризуются положительной динамикой. Рост объемов ожидается по вводу жилья в 1,3 раза, инвестициям – на 17,8%, транспорту и складированию – на 14,1%, торговле – на 12,3%, сельскому хозяйству – на 10,5%". Берік Әбдіғалиұлы

В промышленности также ожидается снижение объемов на 2,7% в связи с приостановкой рудно-термической печи (РТП-1) Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Казахмыс Смэлтинг" на капитальный ремонт.

"По итогам 2023 года по всем основным показателям ожидается положительная динамика. Областной бюджет на 2023 год с учетом уточнения и поступления трансфертов из республиканского бюджета вырос по сравнению с утвержденным бюджетом на 25% и составил 141,8 млрд тенге". Берік Әбдіғалиұлы

Также он отметил, что проект областного бюджета на 2024 год вырос в 1,2 раза.