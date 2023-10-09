Мыло из верблюжьего молока изобрела мыловар из Аральска

Главный ингредиент этого мыла – верблюжье молоко. Оно очень полезно для людей, страдаюших от псориаза и других кожных заболеваний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В регионе, где проживает и имеет свой косметический цех Арсена Кушжанова, у населения много верблюдов, и целебные свойства молока, жира и даже шерсти этого животного хорошо изучены.

Мыло из верблюжьего молока создавалось как раз исходя из его полезных свойств: давно известно, что молоко этих свирепых на вид, а зачастую, действительно, диковатых животных, использовали для лечения кожных заболеваний жители пустынь еще несколько тысячелетий назад.

Фото: Zakon.kz

"И в целом верблюжье молоко является идеальным компонентом для полезных и натуральных косметических продуктов. Прежде всего потому, что оно содержит в себе иммуноглобулины, которые обладают мощным противогрибковым, противовирусным и антибактериальным свойствами", - рассказывает Арсена Кушжанова.

Арсена рассказывает, что мыло из верблюжьего молока помогает женщинам поддерживать красоту, сохранять тонус и ровный цвет кожи.

"Но также оно может быть использовано как дополнительное средство при лечении кожных заболеваний, в том числе, плохо поддающихся лечению, например, псориаза". Арсена Кушжанова

Фото: Zakon.kz

Использует Арсена Кушжанова в своем производстве как сырье и то, чем верблюды круглый год в Аральском районе питаются – верблюжью колючку.

"Вместо воды я в некоторых рецептах использую при мыловарении отвар жантака, или, как его называют проще, верблюжьей колючки. Жантак - это природный антибиотик, и мыло из него может помочь при заживлении старых ран, например, от ожогов. Полезно его применять также при солнечных ожогах, дерматитах", - рассказывает автор уникальных сортов мыла.

Кстати, предприниматель Арсена Кушжанова, что называется, молодой бизнесмен. Индивидуальное предприятие "Aral Organic" она открыла всего год назад.

"Сначала мыловарение было моим хобби, - рассказывает женщина. – Я делала мыло для себя, для знакомых, родственников. С приобретением опыта по созданию разного мыла, пришла уверенность, что из этого сделать можно бизнес. Зарегистрировалась как предприниматель. Стала мыло продавать. Хотелось, чтобы мой продукт был абсолютно натуральным, приятным, полезным. Чтобы гордиться тем, что делаешь. Пришла идея положиться на местные ингредиенты, проверенные народом". Арсена Кушжанова

Сейчас Арсена в своем небольшом цеху производит 11 сортов мыла, из них три сорта обладают не только косметическими, но и целебными свойствами, так как в основе них или отвар жантака, или козье, а также верблюжье молоко.

Витрина Арсены стала одной из самых популярных у посетителей региональной выставки-конкурса "Лучший товар Казахстана 2023", хотя участников было более 60-ти. И именно Арсена Кушжанова стала одной из победительниц регионального проекта "Одно село - один продукт" по поддержке интересного и оригинального бизнеса в сельской местности, и теперь в качестве награды ее предприятие получит от НПП "Атамекен" маркетинговое сопровождение, брендирование товара, и поддержку при выводе продукции на рынок.

К слову, Аральский район, где проживает и ведет бизнес Арсена Кушжанова, один из передовых по числу предпринимателей и их активности в регионе. В 22 сельских округа и в городе Аральск насчитывается более шести тысяч предпринимателей.

"Если быть более точными, то 6 600 предпринимателей. Людей с предпринимательской инициативой становится больше, потому что работают инструменты господдержки. На 38,4 процента наблюдается рост числа МСБ по итогам первого полугодия, это по сравнению с первым полугодием 2022 года". аким Аральского района Кызылординской области Серик Сермагамбетов

Причем 95 процентов – это действующие субъекты МСБ. В конце 2022 года в Аральском районе был сдан в эксплуатацию Дом предпринимательства, в котором оказывают консультативную помощь гражданам, желающим открыть свое дело. Также в Аральске сегодня действуют шесть филиалов банков второго уровня, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам. Это тоже важно для развития МСБ.