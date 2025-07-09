Чем может быть полезно верблюжье молоко для аллергиков

Ученые провели эксперимент с мышами и пришли к выводу, что верблюжье молоко снижать тяжесть аллергической астмы, вызванной пылевыми клещами – одним из основных триггеров заболевания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PLOS One, во время исследования животных разделили на три группы. В первую вошли здоровые грызуны, а во вторую и третью – животные с индуцированной астмой. Вторая группа пять раз в неделю получала по 0,5 мл верблюжьего молока, тогда как мыши из третьей группы его не пили.

Согласно результатам эксперимента, при потреблении молока у грызунов снижалась чувствительность дыхательных путей, уменьшалось воспаление и количество эозинофилов – иммунных клеток, тесно связанных с аллергическими реакциями. Также наблюдалось снижение активности Т-хелперов (Th2 и Th17) – клеток, управляющих другими компонентами иммунной системы и вызывающих воспаление.

По словам специалистов, верблюжье молоко помогало снизить число и других провоспалительных молекул, включая цитокины и хемокин CCL17. Это указывает на выраженное иммуномодулирующее действие продукта.

Авторы научной работы говорят, что верблюжье молоко содержит множество полезных компонентов – белки, витамины, антиоксиданты и иммуноглобулины. Однако пока неизвестно, какие из них обеспечивают терапевтический эффект. Кроме того, в исследовании использовалось молоко животных с одной фермы, и его сравнение с другими видами (например, коровьим) не проводилось.

Ученые утверждают, что в дальнейшим им требуется проведение экспериментов на людях.

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