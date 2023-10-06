В Казахстане похолодает в субботу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды ожидается на большей части страны.

Синоптики прогнозируют дожди с грозами. По республике – туманы, порывистый ветер, на западе страны – град.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

В Алматы – переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 2-7, временами 12 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте – переменная облачность, ночью и утром – дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.