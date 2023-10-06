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Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы

Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы в предстоящее воскресенье, 8 октября 2023 года, частично перекроют дорогу до высокогорного спортивного комплекса "Медеу", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате мегаполиса, дорога от гостиницы Royal Tulip Almaty до ВСК "Медеу" по ул. Достык будет перекрыта в южном направлении с 8:00 до 9:30 8 октября в связи с велопробегом.

Также сообщается, что будут временно изменены схемы следующих маршрутов:

  • №29р в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова";
  • №29р в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" - ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме;
  • №12 в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова";
  • №12 в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык - далее по схеме;
  • №29 в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова";
  • №29 в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме;
  • №141 в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова";
  • №141 в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме;
  • №5В в северном направлении – ул. Оспанова – пр. Достык – разворот на спортивно-оздоровительном комплексе "Wellnes Club Luxor" – пр. Достык – ул. Оспанова – далее по схеме;
  • №5В в обратном направлении – без изменений;
  • №107 в западном направлении – ул. Ондасынова – разворот перед ул. Керей-Жанибек хандар – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Кайсенова";
  • №107 в обратном направлении – начало движения с ул. Ондасынова – далее по схеме.

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В Алматы два маршрута изменят cхемы движения

Ранее сообщалось, что в Алматы почти на день два маршрута изменят cхемы движения в связи со строительством развязки. В Управлении городской мобильности, жителей и гостей призвали заранее корректировать свой маршрут. Более подробно можете узнать по ссылке выше.

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