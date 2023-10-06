Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы

В Алматы в предстоящее воскресенье, 8 октября 2023 года, частично перекроют дорогу до высокогорного спортивного комплекса "Медеу", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате мегаполиса, дорога от гостиницы Royal Tulip Almaty до ВСК "Медеу" по ул. Достык будет перекрыта в южном направлении с 8:00 до 9:30 8 октября в связи с велопробегом.

Также сообщается, что будут временно изменены схемы следующих маршрутов:

№29р в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова";

в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова"; №29р в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" - ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме;

в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" - ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме; №12 в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова";

в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова"; №12 в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык - далее по схеме;

в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык - далее по схеме; №29 в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова";

в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова"; №29 в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме;

в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме; №141 в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова";

в южном направлении пр. Достык – пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Жолдасбекова"; №141 в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме;

в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "Ул. Жолдасбекова" – ул. Жолдасбекова – пр. Достык – далее по схеме; №5В в северном направлении – ул. Оспанова – пр. Достык – разворот на спортивно-оздоровительном комплексе "Wellnes Club Luxor" – пр. Достык – ул. Оспанова – далее по схеме;

в северном направлении – ул. Оспанова – пр. Достык – разворот на спортивно-оздоровительном комплексе "Wellnes Club Luxor" – пр. Достык – ул. Оспанова – далее по схеме; №5В в обратном направлении – без изменений;

в обратном направлении – без изменений; №107 в западном направлении – ул. Ондасынова – разворот перед ул. Керей-Жанибек хандар – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Кайсенова";

в западном направлении – ул. Ондасынова – разворот перед ул. Керей-Жанибек хандар – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Ул. Кайсенова"; №107 в обратном направлении – начало движения с ул. Ондасынова – далее по схеме.

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