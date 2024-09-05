Дорогу до Медеу перекроют в Алматы

В Алматы в связи с проведением ремонтных работ на ночь перекроют участок дороги до высокогорного спортивного комплекса "Медеу". Об этом 5 сентября 2024 года проинформировали в акимате мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения движения вводятся на ул. Керей-Жанибек хандары.

"С 23:00 5 сентября до 06:00 6 сентября движение будет перекрыто на участке от гостиницы Samal до селезащитных конструкций и остановки "Экопост". Пресс-служба акимата Алматы

Власти южной столицы отметили, что предполагается ремонт еще 2 км данной улицы. О датах и времени последующих перекрытий будет сообщено дополнительно.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

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Ранее сообщалось, что в Алматы вводят новые ограничения по пр. Рыскулова.