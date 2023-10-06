Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 18 октября
Об этом рассказали в пресс-службе Национального оператора в области телерадиовещания РК.
"АО "Казтелерадио" уведомляет вас о проведении планово-профилактических работ 18.10.2023 года, а также 19.10.2023 года в период с 9:00 до 17:00 (по времени Астаны) на радиотелевизионной станции "Кок-Тобе" (Алматы)", – говорится в сообщении.
В связи с проведением планово-профилактических работ будут отключены телеканалы цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) и следующие радиоканалы: Qazaqstan, Qazsport, Balapan, Хабар, Хабар HD, Хабар 24, Ел Арна, 7 Канал, Atameken Business, Мир, Первый канал Евразия, КТК, НТК, 31 канал, Almaty, СТВ, HIT TV, MUZZONE TV, Жетісу, Той Думан, Atameken Business, MUNARA TV,Qazsport, Balapan, Хабар,Jibek joly, Astana TV, QAZAQ Radiosy, SHALQAR Radiosy, Classic Radiosy, Европа плюс Казахстан, Русское радио Азия, Радио NS, Ретро FM Qazaqstan, Жулдыз FM,Авторадио Казахстан, Народное радио, Радио ДАЧА, Love radio, Energy FM,LUX FM, Эльдорадо Алматы, Radio City, Radio MONTE CARLO, Той Думан радиосы, Orda FM, Beu FM, Business FM.
Ранее специалисты АО "Казтелерадио" предупредили казахстанцев об ухудшении качества связи и телерадиовещания. Подробнее можете узнать по ссылке выше.