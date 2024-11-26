Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

Фото: pexels

В Казахстане 29 ноября 2024 года временно перестанут работать радио и телевидение. Это связано с планово-профилактическими работами, сообщает Zakon.kz.

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