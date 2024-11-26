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Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 10:39 Фото: pexels
В Казахстане 29 ноября 2024 года временно перестанут работать радио и телевидение. Это связано с планово-профилактическими работами, сообщает Zakon.kz.

Предупреждение опубликовало АО "Казтелерадио". По данным специалистов, такие работы проводят ежеквартально.

"29 ноября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана".Пресс-служба АО "Казтелерадио"

Казахстанцев заранее поблагодарили понимание и принесли извинения за временные неудобства.

В начале ноября стало известно, что в в Казахстане утвердили новые правила оказания услуг телерадиовещания. Ознакомиться с подробностями можно по ссылке.

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