Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Фото: pexels
В Казахстане 29 ноября 2024 года временно перестанут работать радио и телевидение. Это связано с планово-профилактическими работами, сообщает Zakon.kz.
Предупреждение опубликовало АО "Казтелерадио". По данным специалистов, такие работы проводят ежеквартально.
"29 ноября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана".Пресс-служба АО "Казтелерадио"
Казахстанцев заранее поблагодарили понимание и принесли извинения за временные неудобства.
В начале ноября стало известно, что в в Казахстане утвердили новые правила оказания услуг телерадиовещания. Ознакомиться с подробностями можно по ссылке.
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