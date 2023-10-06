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Алматинец отсудил у экс-сожительницы попугая

Алматинец отсудил у экс-сожительницы попугая Фото: pixabay
В Алматы суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к бывшей гражданской супруге, сообщает Zakon.kz.

В период совместного проживания мужчина приобрел попугая, а также специальную клетку и подставку. После прекращения отношений между ними они договорились, что попугай временно поживет в квартире женщины. Однако через какое-то время она отказалась отдавать попугая. Экс-сожитель обратился в суд. 

Суд установил, что стороны не состояли в зарегистрированном браке, но имеют общего ребенка.

"В период совместного проживания истцом был приобретен попугай александрийской породы, о чем свидетельствуют представленные им документы, в частности, расписка продавца, паспорт на попугая, оформленный на его имя, а также квитанции из банка о приобретении клетки и подставки", – говорится в сообщении суда. 

Продавец рассказал, что попугай был приобретен не для подарка дочери, поскольку для малолетнего ребенка птица представляет опасность в силу своего размера и необходимости ухода за ним взрослого человека. Помимо этого, предложенные им попугаи других пород в качестве подарка дочери не понравились.

"При таких обстоятельствах, поскольку стороной ответчика не было представлено относимых, допустимых и достоверных доказательств приобретения животного, клетки и подставки для него, суд пришел к выводу о возможности удовлетворения требований истца".Алматинский городской суд

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее велосипедисты из Актобе поймали в степи попугая. 

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