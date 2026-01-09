#Казахстан в сравнении
Общество

Суд встал на сторону казахстанца по алиментам

Шуский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы района к бывшему супругу о взыскании алиментов на ее содержание, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в суде 9 января 2026 года:

"Стороны состояли в браке с августа 2023 года по сентябрь 2025 года, есть общий ребенок 2024 г. р., проживает с матерью. Ранее с ответчика уже были взысканы алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от всех видов дохода, решение находится на стадии исполнения".

Обращаясь в суд, истец указала, что в настоящее время не имеет постоянного дохода, осуществляет уход за малолетним ребенком и просила взыскать с бывшего супруга алименты на свое содержание в размере 10 МРП до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Ответчик иск не признал, пояснив, что в 2025 году перенес сложную операцию на позвоночнике, в настоящее время трудовой деятельностью не занимается, дохода не имеет и сам находится на иждивении родственников.

"Медицинские документы подтвердили, что по состоянию здоровья ему необходимо исключить физические нагрузки, подъем тяжестей, длительное сидения и переохлаждение, а также он направлен на экспертизу для определения стадии инвалидности".Пресс-служба Шуского районного суда

Суд пришел к выводу, что представленные доказательства не подтверждают наличие у ответчика возможности работать и выплачивать алименты на содержание бывшей супруги.

Кроме того, суд учел непродолжительный срок брака, а также то, что алименты на содержание ребенка уже взысканы и подлежат исполнению.

"Руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд отказал в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу".Пресс-служба Шуского районного суда

4 декабря 2025 года стало известно, что в Казахстане ужесточат требования к судебным исполнителям по взысканию алиментов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
