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Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений

Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба предрекла период свершений и взлета людям, рожденным под созвездием Козерога, до конца 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mixnews.lv, Глоба уверена, что Козероги сейчас в полной мере чувствуют помощь и поддержку от своих близких, причем поддержка эта носит не только моральный, но и материальный характер.

По словам астролога, у Козерогов появляется возможность для путешествий и крупных покупок.

Новые встречи и полезные знакомства сулят неожиданные перспективы, а старые связи укрепляются и начинают приносить дивиденды.

Большое значение для представителей знака будет иметь поддержка близких: они не только окружат своим вниманием и любовью, подставят плечо при необходимости, но и помогут материально. Эта помощь позволит Козерогам совершить крупные покупки или отправиться в путешествие.

В этот период стоит быть открытыми к новым знакомствам – они помогут обрести неожиданные, но очень позитивные перспективы. Важно не пренебрегать и старыми связями – с ними будет связано получение дивидендов.

Благоприятные перемены также произойдут с жильем и карьерой. Это будет связано с переменами целей, а также возможной сменой руководства.

В целом время очень подходит для разного рода перемен, в том числе — переездов и решения проблем в семейных или любовных отношениях.

Отдельно астролог отметила Козерогов, имеющих отношение к сферам финансов и образования: им звезды дадут прекрасный шанс для самосовершенствования и развития собственного дела.

По ее словам, необходимо стараться удержать успех, который придет, начиная со второй половины ноября.

Ранее Глоба назвала главного счастливчика октября

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