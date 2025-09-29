#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Советы

Тамара Глоба предсказала удачу одному из знаков зодиака в конце сентября

гороскоп, астрология, Тамара Глоба, козерог, прогноз , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 01:00 Фото: freepik
Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в конце сентября звезды благоволят Козерогам, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила на своем YouTube-канале. 

По ее астролога, представителям этого знака стоит сосредоточиться на работе и домашних делах.

Глоба отметила, что во второй половине месяца Козерогов ждут новые возможности, связанные с коллективной деятельностью. Этот период будет особенно удачным для решения бытовых вопросов и интеллектуальной работы.

До конца сентября Козерогов будут занимать домашние заботы, добавила астролог.

"В течение месяца будьте осторожны на дорогах, особенно во второй декаде сентября. При этом друзья будут активно поддерживать вас", – подчеркнула Тамара Глоба.

Ранее были названы знаки зодиака, чья жизнь облегчится после тяжелого лета. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Большие перемены и деньги: Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет до конца июля
01:50, 11 июля 2025
Большие перемены и деньги: Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет до конца июля
Анжела Перл назвала знак зодиака, которому июль перевернет жизнь с ног на голову
01:13, 01 июля 2025
Анжела Перл назвала знак зодиака, которому июль перевернет жизнь с ног на голову
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: