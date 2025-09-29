Тамара Глоба предсказала удачу одному из знаков зодиака в конце сентября

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в конце сентября звезды благоволят Козерогам, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

По ее астролога, представителям этого знака стоит сосредоточиться на работе и домашних делах.

Глоба отметила, что во второй половине месяца Козерогов ждут новые возможности, связанные с коллективной деятельностью. Этот период будет особенно удачным для решения бытовых вопросов и интеллектуальной работы.

До конца сентября Козерогов будут занимать домашние заботы, добавила астролог.

"В течение месяца будьте осторожны на дорогах, особенно во второй декаде сентября. При этом друзья будут активно поддерживать вас", – подчеркнула Тамара Глоба.

